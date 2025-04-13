Taksici tabancalı gaspçıyı biber gazıyla uzaklaştırdı! O anlar araç kamerasına yansıdı

Giriş Tarihi: 13 Nisan 2025 19:14

Bu sırada Veli Kurt , "Çoluğum çocuğum var, yapma bunu" diyerek ikna etmeye çalıştı. İkna olmayan saldırgan, başını aracın içerisine sarkıtıp, kontak anahtarını almaya çalıştı.

Taksici, tabancalı gaspçıyı biber gazıyla uzaklaştırdı. (DHA)

BİBER GAZI İLE GASPTAN KURTULDU

Bu sırada Kurt, otomobiliyle kaçmak istedi, ancak araç stop etti. Bu kez aracın ön koltuğuna oturan saldırgan, elindeki tabancayı Veli Kurt'a doğrulttu. Kurt da biber gazı sıkarak kendisini korumaya çalıştı.