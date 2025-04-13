Bit pazarında hunharca öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi’nin mezarına güvenlik kamerası takıldı!

Bit pazarında öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi’nin (15) teyzesi Aylin Akıncılar atv’ye çıktı. Hala tehdit aldıklarını anlattı. 'Bunlar çete ama bizi korkutamazlar' diye çıkıştı. Bu arada aileyi tehdit eden K.Y., Gümüşhane’de gözaltına alındı. K.Y. ve 5 zanlı tutuklandı. Mattia Ahmet’in tahrip edilen mezarına da kamera takıldı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 13 Nisan 2025

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Mattia Ahmet Minguzzi'nin teyzesi Aylin Akıncılar, atv ekranına çıkarak, yapılan tehditler hakkında açıklamalarda bulundu. Akıncılar, "Biz bunlardan korkmuyoruz. Bunlar bizi tehdit edemez. Bir örgüt olduklarını ispatladılar. Suça sürüklenen çocuklar dediklerimiz de suç üstüne suç yüklediler. Kendi kendilerini yaktılar. Bunların daha devamı gelecek burada kalmayacak" dedi.

KÖTÜLÜĞÜ ÖVEN BİRİ DAHA

İstanbul Kadıköy'de 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin sosyal medyadan failleri öven ve aileyi tehdit eden paylaşımları sonrası Gümüşhane'de yakalanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Cinayet sonrası sosyal medya hesaplarından failleri öven ve Minguzzi ailesine yönelik tehdit içeren mesajlar paylaşanlara yönelik çalışmalar kapsamında, Gümüşhane'de olduğu tespit edilen şüpheli K.Y. gözaltına alınarak İstanbul'a getirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından K.Y, Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi. Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit eden K.Y. ve 5 kişi tutuklandı.



MEZARINA GÜVENLİK KAMERASI TAKILDI

Kadıköy'de cinayete kurban giden Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarının saldırıya uğramasının ardından, ailenin talebi üzerine çevredeki ağaçların dalları budandı ve güvenlik kamerası takılarak önlem alındı.

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