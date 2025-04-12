TEM'de zincirleme kaza: 2 yaralı | Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde yoğunluk oluştu!
FSM Köprüsü girişinde 4 aracın karıştığı zincirleme kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nda trafik kilitlendi. İki kişi hafif yaralanırken, kazaya müdahale eden ekiplerin çalışması sonrası yol yeniden trafiğe açıldı.
TEM Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazası, Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü girişinde yoğunluğa yol açtı.
FSM Köprüsü girişi Edirne istikametinde 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 2 kişi hafif yaralanırken, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Otoyolda önlem alan polis, iki şeridi geçici olarak trafiğe kapattı. Kaza dolayısıyla TEM Otoyolu Ümraniye mevkisine kadar trafik yoğunluğu oluştu.
Trafik akışı, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.