TEM’de zincirleme kaza: 2 yaralı | Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde yoğunluk oluştu!

Giriş Tarihi: 13 Nisan 2025 01:20

FSM Köprüsü girişi Edirne istikametinde 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 2 kişi hafif yaralanırken, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otoyolda önlem alan polis, iki şeridi geçici olarak trafiğe kapattı. Kaza dolayısıyla TEM Otoyolu Ümraniye mevkisine kadar trafik yoğunluğu oluştu.

Trafik akışı, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.