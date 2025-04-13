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Baharın habercisi 'Pembe Ay' İstanbul'da görüldü!

Baharın habercisi olarak bilinen 'Pembe Ay' Türkiye'nin birçok yerinden görülürken İstanbul'da kartpostallık görüntü oluşturdu. Dolunay sabah saat 06:24 sıralarında batarken Dolunay Üsküdar sahil ve Kız Kulesi'nde eşsiz bir manzara oluşturdu.

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Baharın habercisi ’Pembe Ay’ İstanbul’da görüldü!

Bu gece, Türkiye'nin birçok yerinde gözlemlenen baharın habercisi olarak da bilinen ve 'Pembe Ay' adıyla anılan Dolunay, sabah saat 06.24'te battı.

İstanbul'da baharın habercisi 'Pembe Ay' görsel şölen oluşturdu (DHA)İstanbul'da baharın habercisi 'Pembe Ay' görsel şölen oluşturdu (DHA)

Battığı sırada İstanbul'un simge eserleriyle bir araya gelince eşsiz görüntüler oluştu.

İstanbul'da baharın habercisi 'Pembe Ay' görsel şölen oluşturdu (DHA)İstanbul'da baharın habercisi 'Pembe Ay' görsel şölen oluşturdu (DHA)

Üsküdar sahilde Kız Kulesi ile aynı kareye giren Dolunay, İstanbul'un birçok yerinden gözlemlendi.

İstanbul'da baharın habercisi 'Pembe Ay' görsel şölen oluşturdu (DHA)İstanbul'da baharın habercisi 'Pembe Ay' görsel şölen oluşturdu (DHA)

NEDEN PEMBE DOLUNAY DENİR?

Her ne kadar ismi 'Pembe Dolunay' olsa da, Ay bu gecede gerçek anlamda pembe görünmeyecek.

İstanbul'da baharın habercisi 'Pembe Ay' görsel şölen oluşturdu (DHA)İstanbul'da baharın habercisi 'Pembe Ay' görsel şölen oluşturdu (DHA)

Bu adlandırma, Kuzey Amerika'daki yerli halkların, özellikle de Algonquin kabilesinin, ilkbaharda açan pembe yaban çiçeklerinden (moss phlox) esinlenerek verdiği geleneksel isimden geliyor.

İstanbul'da baharın habercisi 'Pembe Ay' görsel şölen oluşturdu (DHA)İstanbul'da baharın habercisi 'Pembe Ay' görsel şölen oluşturdu (DHA)

Yani bu dolunay, baharın gelişini simgeliyor ve doğanın uyanışını temsil ediyor