Baharın habercisi 'Pembe Ay' İstanbul'da görüldü!
Baharın habercisi olarak bilinen 'Pembe Ay' Türkiye'nin birçok yerinden görülürken İstanbul'da kartpostallık görüntü oluşturdu. Dolunay sabah saat 06:24 sıralarında batarken Dolunay Üsküdar sahil ve Kız Kulesi'nde eşsiz bir manzara oluşturdu.
Bu gece, Türkiye'nin birçok yerinde gözlemlenen baharın habercisi olarak da bilinen ve 'Pembe Ay' adıyla anılan Dolunay, sabah saat 06.24'te battı.
Battığı sırada İstanbul'un simge eserleriyle bir araya gelince eşsiz görüntüler oluştu.
Üsküdar sahilde Kız Kulesi ile aynı kareye giren Dolunay, İstanbul'un birçok yerinden gözlemlendi.