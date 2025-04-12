Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit eden 5 zanlı tutuklandı!

Bit pazarında öldürülen 15 yaşındaki Ahmet Mattia Minguzzi’nin ailesini sosyal medyadan tehdit eden 5 zanlı, tutuklandı. İfadesi alınan B.A. (33), “Katilleri tanımam. Bilinçsiz davrandım” dedi.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 12 Nisan 2025

Paylaş





ABONE OL

Pazarda öldürülen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine, silahlı videolar attığı iddia edilen 4'ü çocuk 5 şüpheli cezaevine gönderildi. İfade veren 33 yaşındaki B.A. "Bilinçsiz bir şekilde yaptım" dedi. Bir çocuğun evinde ise silah bulundu.



POLİSİ GÖRÜNCE KEDİYE DÖNDÜLER

İstanbul Kadıköy'de pazarda öldürülen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesinin, sosyal medya üzerinden silahlı videolar atılarak tehdit edilmesiyle ilgili başlatılan soruşturmada 4'ü çocuk 5 şüpheli gözaltına alındı. Yaşları küçük olduğu belirlenen H.E.A, K.G., E.K. ve A.S.D Çocuk Şube Müdürlüğü'ne gönderilirken, 32 yaşındaki B.A.'nın sorgusu Asayiş Şube Müdürlüğünde yapıldı. Gasp Büro Amirliğinde 3 sayfalık ifade veren B.A.'nın, "Hesap bana aittir. Ancak ne ölen çocuğu ne de ailesini tanıyorum. Cinayeti medyadan öğrendim. Paylaşımları bilinçsiz bir şekilde yaptım. Şimdi yaptıklarıma çok pişmanım" dediği öğrenildi.



SİLAHLA TEHDİT

Şüpheli hakkında herhangi bir suç kaydı bulunmadığı da belirlendi. Şüpheli hakkında silahlı tehdit ve birden fazla kişiyi tehdit suçlarından işlem yapıldığı öğrenildi. Öte yandan yaşı küçük çocuklardan birinin evinde bulunan ruhsatsız silahın herhangi bir suçta kullanılıp kullanılmadığının da araştırıldığı belirtildi. Adliyeye sevk edilen 5 zanlı tutuklandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN