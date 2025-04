Uzmanı doğru eş seçmenin 10 formülünü TAKVİM'e anlattı. (AA) Sürekli kararını değiştiren bir kişi sürekli korku ve kaygı duygularıyla yaşayacak ve bu duyguları sürekli size yansıtacaktır. Bu durumsa ilişki nizden ve kendinizden sürekli şüphe duymanıza ve huzursuz hissetmenize yol açacaktır. İlişkinizde sizin için herhangi bir harekete geçmeyen, taleplerinize karşılık vermeyen veya sürekli erteleyen, bahaneler sunan biri aynı zamanda sizinle olmayı da hak etmeyen biridir. Size her konuda çeşitli bahaneler sunan birinden ilişki daha başlayıp ilerlemeden uzak kalmanız faydalı olacaktır.

OLUMSUZ SİNYAL VAR

Partnerinizden değer görmediğinizi hissediyor ve aynı zamanda kişiden asla sevgi sözcükleri duyamıyorsanız bu da tehlike sinyalleri içermektedir. Bu durum sizin hissettiğiniz değer ve sevginin aslında bir karşılığı olmadığına dair en açık sinyaldir. Partneriniz duygularını ifade etmede yeterince cömert değilse ve size hiçbir şekilde sevgisini göstermiyorsa ilişkinizin bu olumsuz sinyallerine dikkat etmeniz gerekir. Partneriniz size her fırsatta özgürlüğünden ve bunun çok güzel bir his olduğundan bahsediyorsa, bu konuda da tehlike çanlarına da dikkat edilmelidir. Özellikle narsist ve bencil kişilik yapısına sahip kişiler kurdukları her türlü ilişkide kendilerine keyif ve mutluluk verecek şeyleri düşünür ve yaparlar bu da sürekli olarak karşıdaki kişinin değersiz hissetmesine yol açar.