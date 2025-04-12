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Uzmanı doğru eş seçmenin 10 formülünü TAKVİM'e anlattı!

Psikolog Yeliz Arda, doğru eş seçmenin formülünü TAKVİM’e anlattı. Dikkat edilmesi gereken ipuçlarını ve 10 önemli soruyu sıraladı.

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Uzmanı doğru eş seçmenin 10 formülünü TAKVİM’e anlattı!

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Psikolog Yeliz Arda, evlilik için adım atacak gençleri uyardı: "Romantik ilişkiler insanların kendilerini değerli ve mutlu hissetmesi üzerine kurulmalı. İlişkinin ilk anından itibaren kişiler kendilerini açık ederler. İşte bu ipuçları gelecek için önemli sinyaller de verir" Peki sizi evliliğe götürecek yolda nelere dikkat etmelisiniz? Hangi belirtiler önem kazanıyor? İşte cevapları...

Uzmanı doğru eş seçmenin 10 formülünü TAKVİM'e anlattı. (AA)Uzmanı doğru eş seçmenin 10 formülünü TAKVİM'e anlattı. (AA)

Arel Üniversitesi PDR Müdürü Psikolog Yeliz Arda, hayat arkadaşınızın doğru tercih olup olmadığının önemine dikkat çekerken, gençler için önemli ipuçlarını TAKVİM için anlattı: Kurduğumuz duygusal ilişkiler ilk zamanlarında itibaren aslında bize, ilişkinin nasıl gideceğine dair birçok sinyal verir. Buna rağmen "Nasıl olur da bana bunu söyler?", "Ondan asla böyle bir şey beklemiyordum..." gibi cümleleri de duymaya başlarız. İlişkinin ilk zamanlarından itibaren kişiler kendilerini 'açık' etmeye başlar, kendisiyle ilgili mesajlar verir. Tabii ki tüm detaylar ortaya ilk günden çıkamayabilir. Bunlar da tüm açıklığıyla ilişki ilerledikçe yavaşça açığa çıkar...

Uzmanı doğru eş seçmenin 10 formülünü TAKVİM'e anlattı. (AA)Uzmanı doğru eş seçmenin 10 formülünü TAKVİM'e anlattı. (AA)

BU CÜMLEYE DİKKAT!
Karşınızdaki kişi size "İlişki istemiyorum", "Ciddi bir ilişkiye hazır değilim" diyorsa, kafasının ilişki konusunda henüz netliğe kavuşmadığını anlayabilirsiniz. Ayrıca ilişkinin flört dönemi dediğimiz birbirinizi tanıma aşamasında bu cümleyi kullanıyorsa, bu durumda karşınızdaki kişi sürekli olarak ilişkiyi isteyip istemediğini kafasında tartacak demektir.

Uzmanı doğru eş seçmenin 10 formülünü TAKVİM'e anlattı. (AA)Uzmanı doğru eş seçmenin 10 formülünü TAKVİM'e anlattı. (AA)

Sürekli kararını değiştiren bir kişi sürekli korku ve kaygı duygularıyla yaşayacak ve bu duyguları sürekli size yansıtacaktır. Bu durumsa ilişkinizden ve kendinizden sürekli şüphe duymanıza ve huzursuz hissetmenize yol açacaktır. İlişkinizde sizin için herhangi bir harekete geçmeyen, taleplerinize karşılık vermeyen veya sürekli erteleyen, bahaneler sunan biri aynı zamanda sizinle olmayı da hak etmeyen biridir. Size her konuda çeşitli bahaneler sunan birinden ilişki daha başlayıp ilerlemeden uzak kalmanız faydalı olacaktır.

Uzmanı doğru eş seçmenin 10 formülünü TAKVİM'e anlattı. (AA)Uzmanı doğru eş seçmenin 10 formülünü TAKVİM'e anlattı. (AA)

OLUMSUZ SİNYAL VAR
Partnerinizden değer görmediğinizi hissediyor ve aynı zamanda kişiden asla sevgi sözcükleri duyamıyorsanız bu da tehlike sinyalleri içermektedir. Bu durum sizin hissettiğiniz değer ve sevginin aslında bir karşılığı olmadığına dair en açık sinyaldir. Partneriniz duygularını ifade etmede yeterince cömert değilse ve size hiçbir şekilde sevgisini göstermiyorsa ilişkinizin bu olumsuz sinyallerine dikkat etmeniz gerekir. Partneriniz size her fırsatta özgürlüğünden ve bunun çok güzel bir his olduğundan bahsediyorsa, bu konuda da tehlike çanlarına da dikkat edilmelidir. Özellikle narsist ve bencil kişilik yapısına sahip kişiler kurdukları her türlü ilişkide kendilerine keyif ve mutluluk verecek şeyleri düşünür ve yaparlar bu da sürekli olarak karşıdaki kişinin değersiz hissetmesine yol açar.

Uzmanı doğru eş seçmenin 10 formülünü TAKVİM'e anlattı. (AA)Uzmanı doğru eş seçmenin 10 formülünü TAKVİM'e anlattı. (AA)

DOĞRU EŞİ BULDURAN 10 SORU
Evlilikle ilgili birbirinizin ilgi, istek ve ihtiyaçları neler? Bunları öğrenmenizde fayda vardır. Bu durumda her ikinizin de kendine sorması gereken bazı sorular olacaktır:

1.Bu kişiyle evlenmeyi gerçekten istiyor muyum?
2.Evlilikten neler bekliyorum?
3.Evlendikten üç yıl sonrasında değişebilecek durumlar var mı ?

Evleneceğiniz kişinin aile, arkadaş ve eski duygusal ilişkilerini gözden geçirin. Bu sorular ilişkilerini sorgulamanıza yardımcı olabilir.Partnerinizin ailesi ile olan ilişkisi düzeyini anlamaya çalışın:

Uzmanı doğru eş seçmenin 10 formülünü TAKVİM'e anlattı. (AA)Uzmanı doğru eş seçmenin 10 formülünü TAKVİM'e anlattı. (AA)

4.Mesafeli, çok yakın veya normal bir seviyede tanımlarından hangisine uygunluk gösteriyor?
5.Evlendikten sonraki süreçte kendi ailesiyle görüşme planlarının ne kadar sürede bir olmasını talep ediyor?

Konuşmanız gereken en önemli konulardan biri de maddi süreçlerdir. Sahip olduğunuz maddi varlıklar, birikim planlarınız, evlilik sırasında var olabilecek ihtiyaçlar ve geleceğe dair finansal planlarınız mutlaka konuşulmalıdır. Özellikle şu sorulara cevaplar bulabilmek önemlidir:

Uzmanı doğru eş seçmenin 10 formülünü TAKVİM'e anlattı. (AA)Uzmanı doğru eş seçmenin 10 formülünü TAKVİM'e anlattı. (AA)

6.Partneriniz harcamalarını kolayca yapan biri mi yoksa tutumlu mu?
7.Evlilikte eve dair maddi sorumluluklar nasıl ve ne şekilde paylaşılacak?
8.İlişkide maddiyat sizin için ne kadar önemli? Partneriniz bu durumu yeterince karşılayabilen biri mi?

İlişkinizin tartışmalarında veya zor aşamalarında partneriniz nasıl tepki veriyor, buraları nasıl yönetiyor bunu evlenmeden önce analiz etmeniz çok kıymetli. Bundan dolayı şu soruları sorarak kişiyi değerlendirebilirsiniz:

Uzmanı doğru eş seçmenin 10 formülünü TAKVİM'e anlattı. (AA)Uzmanı doğru eş seçmenin 10 formülünü TAKVİM'e anlattı. (AA)

9.Tartışma anlarında öfke halinde küsüp çekip gidiyor mu?, çok mu öfkeleniyor yoksa kendini sakinleştirip olayı çözmeye mi çabalıyor?

10.Sizinle aynı görüşte olmadığı durumlarda kendi fikrini size empoze mi etmeye çalışıyor size ve fikirlerinize saygı mı gösteriyor? Hatasını kabul edip
hatalı olduğu durumlarda sizden özür dileyebiliyor mu?

İşte bu dört alanda vereceğiniz cevaplar evliliğinizin gidişatıyla ilgili önemli ipuçları sağlayacaktır.

Uzmanı doğru eş seçmenin 10 formülünü TAKVİM'e anlattı. (AA)Uzmanı doğru eş seçmenin 10 formülünü TAKVİM'e anlattı. (AA)

UNUTMAYIN YAŞADIĞINIZ İLİŞKİ SİZE MUTLULUK VERMELİ
Yaşadığınız ilişki kişiye mutluluk ve değerli hissettirmesi gereken bir şeydir. İlişkide size kendinizi değersiz hissettiren kişiler başlangıçta çok yüksek özgüvenli görünürler. Ancak kişiler derinliklerde büyük özgüven problemleri yaşamaktadır.

Uzmanı doğru eş seçmenin 10 formülünü TAKVİM'e anlattı. (AA)Uzmanı doğru eş seçmenin 10 formülünü TAKVİM'e anlattı. (AA)

Bu problem de sürekli olarak başkaları tarafından iltifat almak ve övülmek istemesine yol açar. Bu tip bir kişiyle ilişki yaşamak ise, kendinizi sürekli onu övdüğünüz, pohpohladığınız ve gittikçe değersizleştiğiniz bir döngüde kendinizi bulmanıza yol açacaktır. Çünkü kişi artık gözünüze çok ulaşılmaz yüksek bir yerdeymiş gibi görünmeye başlayacaktır. Yavaş yavaş yayılan bir zehir gibi siz anlamadan kalbiniz, ruhunuz yavaşça bağımlı ve tutsak bir hale dönüşmeye başlayacaktır.

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