Uzmanı doğru eş seçmenin 10 formülünü TAKVİM'e anlattı!
Psikolog Yeliz Arda, doğru eş seçmenin formülünü TAKVİM’e anlattı. Dikkat edilmesi gereken ipuçlarını ve 10 önemli soruyu sıraladı.
Psikolog Yeliz Arda, evlilik için adım atacak gençleri uyardı: "Romantik ilişkiler insanların kendilerini değerli ve mutlu hissetmesi üzerine kurulmalı. İlişkinin ilk anından itibaren kişiler kendilerini açık ederler. İşte bu ipuçları gelecek için önemli sinyaller de verir" Peki sizi evliliğe götürecek yolda nelere dikkat etmelisiniz? Hangi belirtiler önem kazanıyor? İşte cevapları...
Arel Üniversitesi PDR Müdürü Psikolog Yeliz Arda, hayat arkadaşınızın doğru tercih olup olmadığının önemine dikkat çekerken, gençler için önemli ipuçlarını TAKVİM için anlattı: Kurduğumuz duygusal ilişkiler ilk zamanlarında itibaren aslında bize, ilişkinin nasıl gideceğine dair birçok sinyal verir. Buna rağmen "Nasıl olur da bana bunu söyler?", "Ondan asla böyle bir şey beklemiyordum..." gibi cümleleri de duymaya başlarız. İlişkinin ilk zamanlarından itibaren kişiler kendilerini 'açık' etmeye başlar, kendisiyle ilgili mesajlar verir. Tabii ki tüm detaylar ortaya ilk günden çıkamayabilir. Bunlar da tüm açıklığıyla ilişki ilerledikçe yavaşça açığa çıkar...
BU CÜMLEYE DİKKAT!
Karşınızdaki kişi size "İlişki istemiyorum", "Ciddi bir ilişkiye hazır değilim" diyorsa, kafasının ilişki konusunda henüz netliğe kavuşmadığını anlayabilirsiniz. Ayrıca ilişkinin flört dönemi dediğimiz birbirinizi tanıma aşamasında bu cümleyi kullanıyorsa, bu durumda karşınızdaki kişi sürekli olarak ilişkiyi isteyip istemediğini kafasında tartacak demektir.