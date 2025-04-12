Bakan Yumaklı'dan gıda güvenliği açıklaması: Çiğ et takanı kapatacağız

Vatandaşın beklediği müjde geldi. Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı, özellikle döner zehirlenmelerine karşı denetimlerin sıklaştığını söyledi. “Hatalı olan işletmeyi kapatacağız” dedi.Salmonella bakterisi bulunan ünlü tavuk firmasına da 210 bin 622 TL ceza kesildi. Firma ürünleri geri çekti. Ayrıca “organik” diye satılan ama böyle olmayan ürünlere ceza verileceği belirtildi.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 12 Nisan 2025

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Türkiye'de birçok kişi tavuk dönerden zehirlendi. Hatta ünlü bir markada ölümcül bakteri tespit edildi. Tarım Bakanlığı da harekete geçti. Denetimler arttı kapatma cezası verileceği belirtildi.



"ÇİĞ ET TAKANI KAPATACAĞIZ"

Tarım Bakanı Yumaklı'dan gıda güvenlığı açıklaması: Döner zehirlenmelerine ilişkin denetimlerimizi sıklaştırdık. Çiğ et katıldığını tespit ettiğimizde kapatma işlemi gerçekleştireceğiz.



Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, son dönemde yaşanan yanlış uygulamalara değinerek, döner zehirlenmelerinde ilgili açıklama yaptı. Yumaklı, bütün işletmelerin o gün ürettiği gıdayı ertesi gün satamayacağını bildiğini belirterek "Döner bir gün ürün satışa sunuldu, akşam kaldı, ertesi gün kullanamazsınız, bu yasaktır.



ÇOK AĞIR CEZASI VAR

Bununla ilgili denetimlerimizi sıklaştırdık. Bunla ilgili üreticileri uyarıyorum. Tespit ettiğimizde çok ağır ceza uygulayıp, kapatma işlemi gerçekleştireceğiz" dedi. Yumaklı, "Toplu tüketim yerlerine dönük denetimlerimizde 13 bin 691 gıda kontrole gerçekleşti. 224 uygunsuzluk tespit ettik ve 22 milyon liralık para cezası uyguladık" dedi.



ŞENPİLİÇ: YAKTIK

Şenpiliç'ten yapılan açıklamada,"10.02.2025 tarihinde ileri işlem pişmiş üretim tesisimizden Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından alınmış olan numunede 10.03.2025 son tüketim tarihli "Annemin Köftesi Piliç Kasap Köfte" ürününde Listeria bakterisi tespit edilmiştir. Bildirim üzerine, dağıtıma çıkmış olan bir parti üründe risk olduğu tespit edilmiş söz konusu ürünler ürünler Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün gözetim ve onayı ile akredite bir tesiste imha edilmiştir."



Sakarya'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, 2 ay önce Şenpiliç'in işletmesinde denetim gerçekleştirdi. Numune alınan, 'Annemin Köftesi Piliç Kasap Köfte' ürününde 'L monocytogenes' isimli insan sağlığına zararlı bakteri tespit edildi. Yasal işlem başlatılan işletmeye 210 bin 622 TL cezai işlem uygulandı ürünün toplatılarak imhasına karar verildi. RANA BÜYÜKTAŞ

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