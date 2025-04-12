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Esenyurt'ta ağaçlık alanda bulunan Nurcan'ın sır ölümü açığa çıktı!

Esenyurt'ta 2024’te cansız bedenine ulaşılan Nurcan Karabulut'un tecavüze uğradığı, boyun kısmına bastırılarak boğulup öldürüldüğü anlaşıldı.

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Esenyurt’ta ağaçlık alanda bulunan Nurcan’ın sır ölümü açığa çıktı!

İstanbul Esenyurt'ta Nurcan Karabulut'un (36), 2024'te cansız bedenine ulaşıldı. İlk incelemede şüpheli ölüm olarak kayıtlara geçti. Adli Tıp Kurumu'nda Karabulut'un tecavüze uğradığı, boyun kısmına bastırılarak boğulup öldürüldüğü anlaşıldı. Olay günü kadının görüştüğü sevgilisi M.G. eski sevgilisi H.T. ile M.G.'nin abisi R.G., gözaltına alındı. Adliyeye sevk edildi.

İstanbulda vahşet! Ağaçlık alanda ölü bulunmuştu! Tecavüze uğramışİstanbulda vahşet! Ağaçlık alanda ölü bulunmuştu! Tecavüze uğramış
İstanbul'da vahşet! Ağaçlık alanda ölü bulunmuştu! Tecavüze uğramış

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