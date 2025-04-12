Eurovision 2025 ne zaman ve hangi ülkede yapılacak?

Giriş Tarihi: 12 Nisan 2025 14:16

İsviçre'de kamu yayıncısı SRF'nin aktardığı habere göre, 2025 yılında düzenlenecek Eurovision Şarkı Yarışması'na Basel şehri ev sahipliği yapacak. Avrupa'nın müzik organizasyonlarından biri olan Eurovision'un 69. finali, İsviçre'nin kültürel ve tarihi zenginlikleriyle öne çıkan bu şehrinde gerçekleştirilecek. Peki Eurovision 2025 hangi tarihte? İşte yarı final ve final günleri…

(Kaynak: AA)

Eurovision 2025 hangi ülkede yapılacak?

2024 yılında İsviçre'yi temsil eden Nemo'nun "The Code" adlı şarkısıyla elde ettiği zafer, ülkesine 2025 Eurovision Şarkı Yarışması'nı getirdi. Avrupa Yayın Birliği (EBU) ve İsviçre devlet televizyonu SRG SSR tarafından yapılan ortak açıklamayla, 2025 yılında yarışmanın Basel şehrinde düzenleneceği resmen duyuruldu.

Eurovision 2025'e ev sahipliği yapacak olan Basel, etkinliğe şehirdeki en büyük kapalı salonlardan biri olan St. Jakobshalle Arena ile kapılarını açacak. Hazırlıkların tüm hızıyla sürdüğü organizasyon, Avrupa'nın dört bir yanından sanatçıları ve milyonlarca izleyiciyi bir araya getirecek.