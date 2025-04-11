İstanbul'da vahşet! Ağaçlık alanda ölü bulunmuştu! Tecavüze uğramış
Esenyurt'ta yaklaşık 10 ay önce ormanlık alanda cesedi bulunan ve kayıtlara şüpheli ölüm olarak geçen 36 yaşındaki Nurcan Karabulut'un tecavüze uğrayıp ardından öldürüldüğü belirlendi. Karabulut'un sevgilisi ve eski sevgilisinin de aralarında bulunduğu 3 kişiyi gözaltına aldı. İşte korkunç olayın detayları...
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Olay, 25 Haziran 2024 tarihinde saat 09.30 sıralarında
Esenyurt Ardıçlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde işe gitmek üzere yola çıkan M.C.B., ağaçlık alandaki patika yolda bir kadının yüzüstü hareketsiz yattığını fark edip durumu yetkililere bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, 36 yaşındaki
Nurcan Karabulut isimli kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemede, olay yerinin vatandaşların Ardıçlı Mahallesi'nden TEM Otoyolu'na geçmek için kullandığı patika yol olduğu tespit edildi. Kadının çanta, cüzdan ve kişisel eşyalarının yanında olduğu, ayrıca poşet içerisinde yedek kıyafetlerinin bulunduğu öğrenildi. Ceset üzerinde yapılan ilk incelemede, burun kısmından hafif şekilde kan geldiği ve ölüm morluklarının oluşmaya başladığı tespit edildi.
İSTİSMARA UĞRADIĞI ORTAYA ÇIKTI
Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopside, Karabulut'un tecavüze uğradığı, cesedi üzerinden erkek şahsa ait DNA örnekleri tespit edildiği ve boyun kısmına baskı uygulanmak suretiyle boğularak öldürüldüğü belirlendi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 3 şüpheliyi tespit etti. Şüphelilerin olay günü maktul ile görüşen sevgilisi M.G. (41), M.G. ile irtibatlı olan eski sevgili H.T. (39) ve M.G.'nin abisi R.G. (44) olduğu belirlendi.
ŞÜPHELİLER YAKALANDI Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince 8 Nisan'da Esenyurt ve Beylikdüzü ilçelerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda şüpheli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.
Suçlamaları kabul etmeyen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince sürdürülüyor.