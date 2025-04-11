İstanbul’da vahşet! Ağaçlık alanda ölü bulunmuştu! Tecavüze uğramış

Olay yerine gelen ekipler, 36 yaşındaki Nurcan Karabulut isimli kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemede, olay yerinin vatandaşların Ardıçlı Mahallesi'nden TEM Otoyolu'na geçmek için kullandığı patika yol olduğu tespit edildi. Kadının çanta, cüzdan ve kişisel eşyalarının yanında olduğu, ayrıca poşet içerisinde yedek kıyafetlerinin bulunduğu öğrenildi. Ceset üzerinde yapılan ilk incelemede, burun kısmından hafif şekilde kan geldiği ve ölüm morluklarının oluşmaya başladığı tespit edildi.