Diş tedavisi sonrası hayatını kaybetmişti! 5 yaşındaki Deniz'in davasında tutuklu sanıkların ifadesi ortaya çıktı: "Ağzına sıktığımız spreyden bile korkuyordu"

Giriş Tarihi: 11 Nisan 2025 18:32

Muayene sonrası dişlerinde çürük tespit edilen çocuğa, 10 Kasım'a operasyon için randevu verildi. İddiaya göre, genel anestezi altında narkoz verilip yapılan operasyonla 1 dişi çekilip, 4 dişine de dolgu yapılan çocuk, narkozun etkisini yitirmesiyle rahatsızlandı.

Ağzında yoğun kanama olan, ateşi yükselen ve titreyen Deniz, şikayetlerinin, anesteziye bağlı olduğu söylenip, kanaması olduğu halde ilaç yazılarak taburcu edildi. Eve geldikten yaklaşık 20 dakika sonra fenalaşınca ailesinin Dörtçelik Çocuk Hastanesi'ne götürdüğü Deniz Sönmez , 13 Kasım'da oksijen azlığına bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Ölümü şüpheli bulan Bursa Cumhuriyet Savcılığı soruşturma, İl Sağlık Müdürlüğü de inceleme başlatırken, diş kliniği bir süre kapatıldı.

Bursa'da yaşayan Elena-Aydın Sönmez çiftin çocukları Deniz Sönmez'in (5) diş tedavisi gördükten sonra ölümüyle ilgili yargılamaya başlandı. (Takvim.com.tr arşiv)

SUÇ DUYURUSU

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında ifadeleri alınan Elena ve Aydın Sönmez çifti, çocuklarının ölümünde kusuru bulunan, kurum ve görevliler hakkında suç duyurusunda bulundu. Savcılık soruşturması sonrası tutuksuz sanıklar, diş hekimi A.S., anestezi uzmanı L.O., mesul müdür K.G.Y. ile anestezi teknikeri G.K. hakkında, asliye ceza mahkemesinde, 'Bilinçli taksirle ölüme neden olma' ve '3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'nun 11'inci maddesine muhalefet' suçlarından dava açıldı.

YARGILAMA BAŞLADI

Deniz Sönmez'in ölümüyle ilgili dava bugün görülmeye başlandı. 44'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde, Deniz Sönmez'in anne ve babasının hazır bulunduğu duruşmaya, tutuksuz sanıklar diş hekimi A.S., anestezi uzmanı L.O. ve mesul müdür K.G.Y. ile tarafların avukatları katılırken G.K. ise gelmedi.

Mahkemede ifade veren diş hekimi A.S., 'Hakim Bey, ben yeni mezunum. 23 yaşında bir hekimim. Çalıştığım iş yerine geldiğimde hep sedasyon işlemi yapılıyordu. Çocuk, ağzına sıktığımız spreyden bile korkuyordu. Bu nedenle, sedasyon işlemine karar verdik. Olay günü son derece basit işlemler yaptık. İşlemden sonra anormal bir duruma rastlamadık. Hastanın bilincinin yerine geldiğini görünce aileyi eve yolladık" dedi.

Anestezi uzmanı L.O ise savunmasında, "Ben, sedasyon işlemi için içeriye girdim. İşlemi gerçekleştirdim. Sonra dışarı çıkıp aileye bilgi verdim. Ardından tekrar içeri girdim. İşlemlerin sonuna doğru diş hekimi içeride çalışmaya devam ederken ben odadan ayrıldım" diye konuştu.

Duruşmada söz alan mesul müdür diş hekimi K.G.Y. ise "Olay günü merkez şubedeydim. Orada bulunmuyordum. Diş hekimi olan A.S. hanımın sesi telaşlıydı. Bana çocuğun fenalaştığını iletti. İlk defa böyle bir şey başıma geliyordu. Şubeyi temsilen ailenin yanında olmak zorundaydım. Diş hekimi arkadaşımın anlattığı kadar ile çocuğa işlem yapıldığı, müşahede altında işlem yapıldığı aktarılmıştır. Hastanın Dörtçelik Çocuk Hastanesi'ne yönlendirildiği söylendi. Kanama olduğu, kanamanın durdurulamadığı anlatıldı. Bu konuyla ilgili fiilen sorumlu olmadığım için beraatimi talep ediyorum" dedi.