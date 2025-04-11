Başakşehir'deki bir kimya deposunda yangın! Tahliye başladı

Başakşehir, Ziya Gökalp Mahallesi'nde bulunan bir kimya deposunda yangın çıktı. Depodaki yangın, çevrede bulunan park halindeki otomobillere de sıçradı. Patlama seslerinin de duyulduğu yangının çevredeki benzin istasyonu ve doğal gaz tanklarına sıçramaması için önlem alındı. Bölgede bulunan kurbanlık satış alanındaki hayvanlar itfaiye ekiplerince tahliye ediliyor.

Giriş Tarihi: 11 Nisan 2025 12:20

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Başakşehir'de, İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde kimyasal maddelerin bulunduğu depoda çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor. AHaber CANLI YAYIN Ziya Gökalp Mahallesi Milas Caddesi'nde kimyasal maddelerin de bulunduğu depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredeki araçlar küle döndü. (AA) İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İstanbul İkitelli'de korkutan yangın! Kısa sürede depoyu saran yangın nedeniyle yoğun duman oluştu.