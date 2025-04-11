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Başakşehir'deki bir kimya deposunda yangın! Tahliye başladı

Başakşehir, Ziya Gökalp Mahallesi'nde bulunan bir kimya deposunda yangın çıktı. Depodaki yangın, çevrede bulunan park halindeki otomobillere de sıçradı. Patlama seslerinin de duyulduğu yangının çevredeki benzin istasyonu ve doğal gaz tanklarına sıçramaması için önlem alındı. Bölgede bulunan kurbanlık satış alanındaki hayvanlar itfaiye ekiplerince tahliye ediliyor.

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Başakşehir’deki bir kimya deposunda yangın! Tahliye başladı

Başakşehir'de, İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde kimyasal maddelerin bulunduğu depoda çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

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Ziya Gökalp Mahallesi Milas Caddesi'nde kimyasal maddelerin de bulunduğu depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredeki araçlar küle döndü. (AA)Çevredeki araçlar küle döndü. (AA)

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İstanbul İkitelli'de korkutan yangın!

Kısa sürede depoyu saran yangın nedeniyle yoğun duman oluştu.

Çevredeki araçlar küle döndü. (AA)Çevredeki araçlar küle döndü. (AA)

Alevler, deponun bitişiğindeki alanda park halinde bulunan otomobillere de sıçradı.

Kimya deposunda yangın (Sosyal medya)Kimya deposunda yangın (Sosyal medya)

PATLAMA SESLERİ DUYULUYOR
Patlama seslerinin de duyulduğu yangının deponun çevresindeki kurbanlık satış alanı, benzin istasyonu ve doğal gaz tanklarına sıçramaması için önlem alındı.

Kurbanlık hayvanlar tahliye edildi. (AA)Kurbanlık hayvanlar tahliye edildi. (AA)

TAHLİYE BAŞLADI
Kurbanlık hayvanlar itfaiye ekiplerince tahliye ediliyor. Polis ekipleri de patlama riskine karşı çevredeki vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı.

Kurbanlık hayvanlar tahliye edildi. (AA)Kurbanlık hayvanlar tahliye edildi. (AA)

Yangın nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu meydana geldi.

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