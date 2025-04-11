Başakşehir'deki bir kimya deposunda yangın! Tahliye başladı
Başakşehir, Ziya Gökalp Mahallesi'nde bulunan bir kimya deposunda yangın çıktı. Depodaki yangın, çevrede bulunan park halindeki otomobillere de sıçradı. Patlama seslerinin de duyulduğu yangının çevredeki benzin istasyonu ve doğal gaz tanklarına sıçramaması için önlem alındı. Bölgede bulunan kurbanlık satış alanındaki hayvanlar itfaiye ekiplerince tahliye ediliyor.
Başakşehir'de, İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde kimyasal maddelerin bulunduğu depoda çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.
Ziya Gökalp Mahallesi Milas Caddesi'nde kimyasal maddelerin de bulunduğu depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Kısa sürede depoyu saran yangın nedeniyle yoğun duman oluştu.
Alevler, deponun bitişiğindeki alanda park halinde bulunan otomobillere de sıçradı.
PATLAMA SESLERİ DUYULUYOR
Patlama seslerinin de duyulduğu yangının deponun çevresindeki kurbanlık satış alanı, benzin istasyonu ve doğal gaz tanklarına sıçramaması için önlem alındı.