Mattia Ahmet Minguzzi’nin katillerini öven ve aileyi tehdit eden 5 şüpheli yakalandı

Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit eden 5 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mattia Ahmet Minguzzi 'nin katillerini öven ve aileye tehdit içerikli mesajlar atan 5 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Bu elim hadise sonrası sosyal medya hesaplarından failleri öven ve aileye tehdit içerikli mesajları veren 5 şüpheli şahıs, güvenlik güçlerimizce yakalandı.

Bakan Yerlikaya yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Şüpheliler yakalandı. (Takvim.com.tr)

4'ü Suça Sürüklenen Çocuk (SSÇ) olmak üzere B.A., H.E.A, K.G., E.K. ve A.S.D. adlı şüpheli şahıslar, Asayiş Şube Müdürlüğümüze intikal ettirildi.

Mattia Ahmet Minguzzi evladımızın acılı annesi Yasemin Hanım'ı telefonla arayarak bir kez daha acısını paylaştık.