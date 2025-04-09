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Gaziantep'te vahşet! Yazılımcıyı parçalara ayırıp cesedi havalandırma boşluğuna atmışlar!

Gaziantep'te kan donduran bir olay yaşandı. 34 yaşındaki yazılımcı Ömer İzzetoğlu'nun, öldürülüp parçalara ayrılarak havalandırma boşluğunda gizlenmiş cesedi bulundu. Vahşet hakkında eşiyle birlikte 6 kişi gözaltına alındı.

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Gaziantep’te vahşet! Yazılımcıyı parçalara ayırıp cesedi havalandırma boşluğuna atmışlar!

Olay, 6 Nisan'da Kavaklık Mahallesi'nde meydana geldi. M.İ., polis merkezine giderek eşi Ömer İzzetoğlu için kayıp ihbarında bulundu. M.İ., eşine ulaşamadığını ve daha önce de evlerine tanımadığı kişilerin geldiğini söyledi.

Gaziantep'te vahşet! Yazılımcı öldürülüp parçalara ayrıldı (DHA)Gaziantep'te vahşet! Yazılımcı öldürülüp parçalara ayrıldı (DHA)

Olaya ilişkin soruşturma başlatan ekipler, çiftin evinin bulunduğu bölgedeki onlarca güvenlik kamerasını inceleyip, mahallelinin bilgisine başvurdu.

Gaziantep'te vahşet! Yazılımcı öldürülüp parçalara ayrıldı (DHA)Gaziantep'te vahşet! Yazılımcı öldürülüp parçalara ayrıldı (DHA)

Ömer İzzetoğlu'nun yaşadığı evde inceleme yapan ekipler, yatak odasında kan lekeleri tespit etti. Bunun üzerine evdeki arama derinleştirdi.

Gaziantep'te vahşet! Yazılımcı öldürülüp parçalara ayrıldı (DHA)Gaziantep'te vahşet! Yazılımcı öldürülüp parçalara ayrıldı (DHA)

İzzetoğlu'nun cesedi parçalara bölünmüş halde, evin havalandırma boşluğu üzeri toprak örtülü halde bulundu. Ayrıca evde bulunan bir fişten toprağın 5 Nisan'da alındığı belirlendi. 1 çocuk babası Ömer İzzetoğlu'nun cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Suriye'ye gönderildi.

Gaziantep'te vahşet! Yazılımcı öldürülüp parçalara ayrıldı (DHA)Gaziantep'te vahşet! Yazılımcı öldürülüp parçalara ayrıldı (DHA)

Polis ekipleri, olaya ilişkin eşi M.İ.'nin de aralarında bulunduğu 6 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.