Gaziantep’te vahşet! Yazılımcıyı parçalara ayırıp cesedi havalandırma boşluğuna atmışlar!

Giriş Tarihi: 09 Nisan 2025 14:52

Olay, 6 Nisan'da Kavaklık Mahallesi'nde meydana geldi. M.İ., polis merkezine giderek eşi Ömer İzzetoğlu için kayıp ihbarında bulundu. M.İ., eşine ulaşamadığını ve daha önce de evlerine tanımadığı kişilerin geldiğini söyledi.