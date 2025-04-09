Gaziantep'te vahşet! Yazılımcıyı parçalara ayırıp cesedi havalandırma boşluğuna atmışlar!
Gaziantep'te kan donduran bir olay yaşandı. 34 yaşındaki yazılımcı Ömer İzzetoğlu'nun, öldürülüp parçalara ayrılarak havalandırma boşluğunda gizlenmiş cesedi bulundu. Vahşet hakkında eşiyle birlikte 6 kişi gözaltına alındı.
Olay, 6 Nisan'da Kavaklık Mahallesi'nde meydana geldi. M.İ., polis merkezine giderek eşi Ömer İzzetoğlu için kayıp ihbarında bulundu. M.İ., eşine ulaşamadığını ve daha önce de evlerine tanımadığı kişilerin geldiğini söyledi.
Olaya ilişkin soruşturma başlatan ekipler, çiftin evinin bulunduğu bölgedeki onlarca güvenlik kamerasını inceleyip, mahallelinin bilgisine başvurdu.
Ömer İzzetoğlu'nun yaşadığı evde inceleme yapan ekipler, yatak odasında kan lekeleri tespit etti. Bunun üzerine evdeki arama derinleştirdi.