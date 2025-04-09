Giriş Tarihi: 09 Nisan 2025 19:17

Adıyaman'da feci kaza! Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: Ölü ve yaralı var (DHA)

ÖLÜ VE YARALI VAR

Sadık Küçükaydın yönetimindeki 34 RKK 32 plakalı otomobil ile İsa Uzungüney'in kullandığı 27 AHU 968 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Kazada sürücüler ile her iki otomobildeki 7 kişi yaralandı.