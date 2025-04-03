Sakarya'da baba oğul 24 gün arayla kanserden vefat etti!
Süleyman Göksu ile oğlu Hasan Göksu, kanser hastalığı nedeniyle 24 gün arayla hayatını kaybetti.
Sakarya Akyazı'ya bağlı Kuzuluk Ortamahalle'de ikamet eden 76 yaşındaki Süleyman Göksu, 9 Mart'ta bağırsak kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. 24 gün sonra da Süleyman Göksu'nun 53 yaşındaki oğlu Hasan Göksu, bademcik kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. 2 çocuk babası Hasan Göksu'nun cenazesi, dün ikindi namazının ardından Kuzuluk Ortamahalle Mezarlığı'na defnedildi.