Giriş Tarihi: 02 Nisan 2025 17:37

KOMŞUSUNA POMPALI TÜFEKLE ATEŞ AÇTI Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ersoy, pompalı tüfekle ateş açtı. Olayda Göfer Eryılmaz baş ve göğsünden, olay yerinde bulunan oğlu Ali Eryılmaz da sağ kolundan yaralandı. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Isparta'da dehşet anları! Husumetli komşusuna pompalı tüfekle ateş açtı | Anne ile oğlu yaralandı (İHA)

ZANLI GÖZALTINA ALINDI

Olay yerine gelen sağlık ekibi ağır yaralı Göfer Eryılmaz'ı ilk müdahalenin ardından Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırdı. Ali Eryılmaz ise Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Fahri Ersoy olay yerinde polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.