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Isparta'da dehşet anları! Husumetli komşusuna pompalı tüfekle ateş açtı | Anne ile oğlu yaralandı

Isparta'da korku dolu anlar yaşandı. Fahri Ersoy, aralarında husumet bulunan komşusu Göfer Eryılmaz ile oğlu Ali Eryılmaz'ı pompalı tüfekle yaraladı.

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Isparta’da dehşet anları! Husumetli komşusuna pompalı tüfekle ateş açtı | Anne ile oğlu yaralandı

Dehşet anları saat 15.00 sıralarında Yayla Mahallesi 1605 sokakta bulunan 4 katlı binada meydana geldi. Aralarında husumet bulunan komşular Fahri Ersoy ile Göfer Eryılmaz arasında tartışma çıktı.

Isparta'da dehşet anları! Husumetli komşusuna pompalı tüfekle ateş açtı | Anne ile oğlu yaralandı (İHA)Isparta'da dehşet anları! Husumetli komşusuna pompalı tüfekle ateş açtı | Anne ile oğlu yaralandı (İHA)

KOMŞUSUNA POMPALI TÜFEKLE ATEŞ AÇTI
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ersoy, pompalı tüfekle ateş açtı. Olayda Göfer Eryılmaz baş ve göğsünden, olay yerinde bulunan oğlu Ali Eryılmaz da sağ kolundan yaralandı. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Isparta'da dehşet anları! Husumetli komşusuna pompalı tüfekle ateş açtı | Anne ile oğlu yaralandı (İHA)Isparta'da dehşet anları! Husumetli komşusuna pompalı tüfekle ateş açtı | Anne ile oğlu yaralandı (İHA)

ZANLI GÖZALTINA ALINDI
Olay yerine gelen sağlık ekibi ağır yaralı Göfer Eryılmaz'ı ilk müdahalenin ardından Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırdı. Ali Eryılmaz ise Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Fahri Ersoy olay yerinde polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

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