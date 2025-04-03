İstanbul Şişli’de eğlence mekanına silahlı saldırı: 2 yaralı

Giriş Tarihi: 03 Nisan 2025 08:27

Harbiye Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerindeki bir eğlence mekanında, iddiaya göre, çıkan tartışmanın ardından dışarı çıkan kimliği belirsiz kişiler iş yerine silahlı saldırı düzenledi.

İhbar üzerine belirtilen adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Eğlence mekanında silahlı saldırı (AA)

Olay yeri inceleme ekipleri yaptıkları incelemelerde çok sayıda kovan tespit etti, polis ekipleri de suç unsuru atılabileceğini düşünerek çevredeki çöp konteynerlerinde arama yaptı.

Çevredeki iş yerlerine ait güvenlik kamera kayıtlarını alan polis ekipleri, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.