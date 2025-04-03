Genel Müdür Mustafa Kayhan'ı ölüme götüren kamyonet şoförü tutuklandı!

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mustafa Kayhan, trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Sürücü Talip B, “Kuvvetli yağmur görüş açımı düşürdü. Yol kenarındaki Kayhan’ı göremedim” dedi.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 03 Nisan 2025

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İzmir Seferihisar'da Talip B. (75) idaresindeki kamyonet, önceki gün yolda yaya olarak bulunan Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mustafa Kayhan'a (56) çarptı.



Kayhan, çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulurken, araçtan inen sürücü kaza yerinden kaçtı. Ağır yaralanan Kayhan, Seferihisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan evli ve 3 çocuk babası Kayhan, kurtarılamadı.



Talip B., Doğanbey Karakol Komutanlığı önünde yakalanarak gözaltına alındı. İfadesinde "Kuvvetli yağmur vardı. Görüş açımı düşürdü. Yol kenarında yürüyen Kayhan'ı göremeyip, çarptım" savunmasını yaptı. Adliyeye sevk edilen Talip B. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak İzmir 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.



4 GÜNDE 34 ÖLÜ

Ramazan Bayramı tatilinin 4. günü 647 trafik kazası meydana geldi. 7 kişi hayatını kaybetti, bin 165 kişi ise yaralandı. Böylece bayram tatilinin ilk 4 günündeki kazalarda yaşamını yitirenlerin sayısı toplam 34'e çıktı.



Yaralananların sayısı ise 4 bin 784'e ulaştı. 495 bin 753 araç denetlendi. 21 bin 178 araca hız ve radar işlemi, 51 bin 120 araca da diğer işlemler yapıldı.

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