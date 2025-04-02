Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mustafa Kayhan'dan acı haber!

İzmir Seferihisar'da yol kenarında yürüyen Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mustafa Kayhan, trafik canavarı kurbanı oldu. Kamyonet çarpması sonucu ağır yaralanan Kayhan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 02 Nisan 2025

Paylaş





ABONE OL

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mustafa Kayhan (56), İzmir Seferihisar'da yol kenarında yürümeye başladı. Kayhan'a, Talip B.'nin (75) kullandığı kamyonet çarptı. Ağır yaralanan genel müdür, hemen hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerinden kaçan Talip B., jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN