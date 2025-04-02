İşte Benim Stilim 2025 yarışmacıları kim? İşte Benim Stilim hangi gün, saat kaçta başlıyor?
Tv8’de yayınlanan İşte Benim Stilim yarışması ekranlara geri döndü. 2025 İşte Benim Stilim yeni sezon yarışmacıları ve jüri üyeleri seyirciler tarafından takip ediliyor. Moda yarışması İşte Benim Stilim hangi gün ve saat kaçta başladığı merak ediliyor. Peki İşte Benim Stilim 2025 yarışmacıları kim? İşte konuya dair bilgiler…
İşte Benim Stilim'in yeni sezonunda moda dünyasının ünlü isimleri ve stil sahibi yarışmacılarla serüven başlıyor. Seyirciler, "2025 İşte Benim Stilim yarışmacıları kimler? İşte Benim Stilim jüri üyeleri kimdir?" sorularına yanıt arıyor. Peki İşte Benim Stilim hangi gün, saat kaçta başlıyor? İşte jüri üyeleri ve yarışmacılar hakkında merak edilenler…
İŞTE BENİM STİLİM 2025 YARIŞMACILARI KİM?
Buse
Ayşegül
Berfin
Nadia
Zehra
Su
Sema
Sibel
Mariam
Pınar
Kardelen
İŞTE BENİM STİLİM 2025 HANGİ GÜN?
İşte Benim Stilim, hafta içi her gün TV8'de saat 12:30'da izleyicileriyle buluşuyor.