İşte Benim Stilim 2025 yarışmacıları kim? İşte Benim Stilim hangi gün, saat kaçta başlıyor?

Giriş Tarihi: 02 Nisan 2025 08:59

İşte Benim Stilim'in yeni sezonunda moda dünyasının ünlü isimleri ve stil sahibi yarışmacılarla serüven başlıyor. Seyirciler, "2025 İşte Benim Stilim yarışmacıları kimler? İşte Benim Stilim jüri üyeleri kimdir?" sorularına yanıt arıyor. Peki İşte Benim Stilim hangi gün, saat kaçta başlıyor? İşte jüri üyeleri ve yarışmacılar hakkında merak edilenler…