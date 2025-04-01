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Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mustafa Kayhan kazada öldü

İzmir'in Seferihisar ilçesinde yol kenarında yürürken kamyonetin çarptığı Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mustafa Kayhan (56), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza yerinden kaçan sürücü ise jandarma ekiplerinin çalışmasıyla yakalanıp, gözaltına alındı.

Giriş Tarihi :02 Nisan 2025 , 00:07 Güncelleme Tarihi :02 Nisan 2025 , 00:07
Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mustafa Kayhan kazada öldü

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Kaza, saat 16.30 sıralarında, Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Talip B. (75) yönetimindeki 35 GB 7884 plakalı kamyonet, yol kenarında yürüyen Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mustafa Kayhan'a çarptı. Metrelerce savrulan Kayhan yaralanırken, sürücü ise olay yerinden kaçtı.

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mustafa Kayhan, İzmir'de trafik kazasında hayatını kaybetti. (AA-Arşiv)Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mustafa Kayhan, İzmir'de trafik kazasında hayatını kaybetti. (AA-Arşiv)

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağı yaralanan Mustafa Kayhan, ambulansla Seferihisar Necat Hepkon Devlet Hastanesine kaldırdı. Hastanede tedaviye alınan Mustafa Kayhan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mustafa Kayhan, İzmir'de trafik kazasında hayatını kaybetti. (DHA)Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mustafa Kayhan, İzmir'de trafik kazasında hayatını kaybetti. (DHA)


KAZA YERİNDEN KAÇAN SÜRÜCÜ YAKALANDI
Kaza yerinden kaçan sürücü Talip B. ise jandarma ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede yakalandı. Alkolsüz olduğu belirlenen Talip B., gözaltına alındı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mustafa Kayhan, İzmir'de trafik kazasında hayatını kaybetti. (DHA)Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mustafa Kayhan, İzmir'de trafik kazasında hayatını kaybetti. (DHA)

ADLİ TIPA GETİRİLDİ
İzmir'in Seferihisar ilçesinde, kamyonetin çarpması sonucu yaşamını yitiren Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mustafa Kayhan'ın cenazesi, hastanedeki işlemlerin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Bayram tatili dolayısıyla Seferihisar'a gelen Kayhan'ın, eşi Mehtap Kayhan'la birlikte market alışverişine giderken kazanın meydana geldiği öğrenildi. Otopsi tamamlanınca ailesine teslim edilecek olan Kayhan'ın cenazesinin memleketi Diyarbakır'da toprağa verileceği öğrenildi.

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mustafa Kayhan, İzmir'de trafik kazasında hayatını kaybetti. (DHA)Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mustafa Kayhan, İzmir'de trafik kazasında hayatını kaybetti. (DHA)

MUSTAFA KAYHAN'IN CENAZESİ DİYARBAKIR'A GÖTÜRÜLÜYOR

İzmir'in Seferihisar ilçesinde, kamyonetin çarpması sonucu yaşamını yitiren Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mustafa Kayhan'ın cenazesi, otopsi işlemleri sonrası yakınlarına teslim edildi. Kayhan'ın cenazesi, hava yoluyla Diyarbakır'a götürülmek üzere İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na götürüldü.

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mustafa Kayhan'ın, yarın Diyarbakır Ulu Camii'de ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

Bakan Yumaklı'dan hayatını kaybeden Mustafa Kayhan için taziye paylaşımıBakan Yumaklı'dan hayatını kaybeden Mustafa Kayhan için taziye paylaşımı

BAKAN YUMAKLI'DAN TAZİYE PAYLAŞIMI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Et ve Süt Kurumu Genel Müdürümüz Sayın Mustafa Kayhan'ı elim bir trafik kazasında kaybettik. Bakanlığımızın her kademesinde uzun yıllar büyük bir özveriyle hizmet etmiş, tarım sektörüne çok önemli katkılar sunmuş kıymetli bir devlet insanını kaybetmenin tarifsiz acısını yaşıyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine, Tarım ve Orman Bakanlığı camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

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