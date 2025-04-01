Giriş-çıkış kilit! Bayramın üçüncü gününde İstanbul’da trafik durma noktasına geldi

Giriş Tarihi: 01 Nisan 2025 18:08

Anadolu Yakası'nda, D-100 kara yolunda Ankara istikametinde, Göztepe mevkisinden başlayarak Kartal'a kadar aralıklarla yoğunluk gözlemleniyor. Ters istikamette ise Pendik, Kartal, Maltepe, Bostancı ve Kozyatağı mevkilerinde trafik ağır ilerliyor.

TEM Otoyolu'nda Ankara yönünde Ataşehir'de, Edirne yönünde ise Sultanbeyli-Çamlıca gişeleri arasında yoğunluk yaşanıyor.

Şile Otoyolu'nda ise Çekmeköy-Ümraniye arasında trafik akışı yavaşlıyor.