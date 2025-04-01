İzmir'de buruk bayram: Kazada ölen ikizinin mezarını ziyaret etti!
Sinem Soylu, geçen yıl kazada ölen ikizi Gizem’in mezarını ziyarete gitti.
İzmir Balçova'da yaşayan hemşire yardımcısı Gizem Soylu (24), geçen yıl yolun karşısına geçerken belediye otobüsünün çarpması sonucu hayata gözlerini kapadı. İkizi Sinem Soylu (25), Ramazan bayramını hüzünle karşıladı.
İkizinin mezarını ziyaret eden Sinem Soylu, "Bu bayram kardeşimle de mezarlıkta bayramlaşıyorum. Geriye kalan tek ailem Gizem'di. O şoför, hayatımı bitirdi. Gizem'i elimden aldı" ifadesini kullandı.