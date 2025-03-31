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Bilecik'te sokak ortasında pompalı dehşet! 2 kardeş yaralandı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde kan donduran bir olay meydana geldi. Silahlı saldırıda yaralanan 2 kardeş hastaneye kaldırıldı. Katil zanlısı polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

AA
AA
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Bilecik’te sokak ortasında pompalı dehşet! 2 kardeş yaralandı

Bilecik Pazaryeri ilçe meydanında Ömer K. yolda gördüğü iki kardeş Adnan E. ve Turan E'ye bilinmeyen bir nedenle pompalı tüfekle ateş açtı.

Bilecik'te pompalı tüfekle dehşet saçıldı! 2 yaralı

İKİ KARDEŞ YARALANDI
Tüfekten çıkan saçmalarla iki kardeş yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

KATİL ZANLISI GÖZALTINA ALINDI
Olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Ömer K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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