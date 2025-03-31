Bilecik'te sokak ortasında pompalı dehşet! 2 kardeş yaralandı
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde kan donduran bir olay meydana geldi. Silahlı saldırıda yaralanan 2 kardeş hastaneye kaldırıldı. Katil zanlısı polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Bilecik Pazaryeri ilçe meydanında Ömer K. yolda gördüğü iki kardeş Adnan E. ve Turan E'ye bilinmeyen bir nedenle pompalı tüfekle ateş açtı.
İKİ KARDEŞ YARALANDI
Tüfekten çıkan saçmalarla iki kardeş yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.