1 Nisan ne günü? 1 Nisan Şaka Günü nedir, nasıl ortaya çıktı? Tarihçesi ve kökeni...
Her yıl 1 Nisan'da insanlar sevdiklerine yaratıcı ve inandırıcı şakalar yaparak eğlenceli anlar yaşar. Resmi bir bayram olmasa da dünya genelinde kutlanan bu gelenek sosyal medyada, televizyon programlarında ve hatta kurumsal kampanyalarda bile kendine yer bulur. Peki 1 Nisan neden Şaka Günü olarak anılıyor? İşte bu eğlenceli günün kökenine dair ilginç teoriler.
Giriş Tarihi: 01.04.2025 06:16
Güncelleme Tarihi: 01.04.2025 06:16