1 Nisan ne günü? 1 Nisan Şaka Günü nedir, nasıl ortaya çıktı? Tarihçesi ve kökeni...

1 Nisan'da insanlar birbirlerine eğlenceli, şaşırtıcı ve bazen de korkutucu şakalar yaparak bu özel günü kutlar. Şaka yapılan kişi sonunda "1 Nisan!" denildiğinde rahat bir nefes alır. Peki bu geleneğin kökeni tam olarak nereden geliyor? 1 Nisan Şaka Günü'ne dair tarih boyunca birçok farklı hikaye anlatılmıştır. İşte bu eğlenceli geleneğin ilginç geçmişi…