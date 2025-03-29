Bayram tatilini fırsat bilen yollara düştü! İstanbul'da büyük göç başladı: Milyonlarca vatandaş yer değiştirdi...

Ramazan Bayramı ve ara tatil birleşti. Milyonlar 9 gün tatil için yollara düşerken, trafik kilitlendi. 20 milyon vatandaş yer değiştirdi.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 29 Mart 2025

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Bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasının ardından adeta bayram göçü yaşanacak. Yaklaşık 20 milyon vatandaş şehirlerarası seyahat ederken, otellerde doluluk yüzde 90'a yaklaştı.



BAYRAM'DA İSTANBUL NEFES ALACAK

Türkiye'de bir kez daha Ramazan Bayramı mutluluğu yaşayacak. Bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla birlikte milyonlarca vatandaş hem tatil hem de akraba ziyareti planlarını değiştirdi. Tatil süresinin 9 güne çıkarılmasıyla birlikte, daha önce 4 günlük plan yapan birçok vatandaş, ikinci 4 gün için de bir başka plan yapmaya başladı.



Turizmciler yaklaşık 20 milyon vatandaşın şehirlerarası seyahat edeceğini tahmin ederken, otellerde konaklayacak kişi sayısının ise 2 milyonu aşacağını söyledi. Tatilin uzatılmasıyla birlikte birçok turizm acentesi de yeni paketler sundu. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkan Başdanışmanı Hamit Kuk, seyahat planlamasının 4'er günlük iki periyod şeklinde yapılacağını söyledi.



Tesis konaklamaları ve akraba ziyaretleriyle milyonlarca kişinin yola çıkacağı belirtildi. Birçok bölgedeki tesislerdeki doluluk oranlarının yüzde 90'ın üzerine çıktığı belirtildi. Her şey dahil konaklama imkanı sunan tesislerde bayram dönemi gecelik fiyat 8 bin liradan başlıyor. En yoğun talebi ise 3 gece için 30-40 bin lira bandındaki oteller alıyor. Farklı bölgeler ve tesislerde daha düşük bütçeli tatil imkanı da oluşuyor.



EN ÇOK HANGİ BÖLGELERE TALEP VAR?

Tatil rezervasyonu yapılan bölgelerin kıyılar öne çıktı. Buna göre en çok rezervasyon yapılan yerler Alanya, Side, Kuşadası, Antalya Merkez ve Kemer, Marmaris, Belek, Bodrum olarak öne çıkıyor. GAP ve Karadeniz bölgesi ile Kapadokya turları da tercih edilen rotalar arasında.



Bölgelere yönelik turların kişi başı fiyatı 2 bin 500 liradan başlarken; üç kişilik aileler 3 gün özelinde planlanan ulaşım dahil seçenekler ise 25 bin liradan başlayan fiyatlarla satılıyor. Yetkililer bayramda özellikle Kapadokya'ya olan ilgiye dikkat çekti. Kapadokya bölgesinde tek kişi tek gece konaklama fiyatları 3 bin 500 liradan başlıyor. Otobüs bileti yüzde 100 uçak biletlerinde de yüzde 70 seviyesinde arttı.

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