PTT bayramda açık mı, çalışıyor mu? 1 Nisan 2025 PTT ne zaman açılacak?
Ramazan Bayramı’nda PTT şubelerinin açık olup olmayacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bayram tatili, özel sektör çalışanları için 29 Mart öğleden sonra başlarken, kamu çalışanları için ise Cuma mesai bitimiyle başlamıştı. Bayramın birinci günü ve Arefe günü PTT’nin açık olma durumu, resmi tatil düzenlemesiyle şekilleniyor. Peki 1 Nisan PTT çalışıyor mu? İşte bayramda çalışma saatleri.
2025 Ramazan Bayramı'nda PTT ve kargo firmalarının çalışma durumları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 30 Mart'tan itibaren bayarm bitimine kadar PTT'nin kargo dağıtım yapıp yapmayacağı merak ediliyor. Peki PTT bayramda açık mı, çalışıyor mu? İşte konuya dair bilgiler.
PTT BAYRAMDA AÇIK MI?
29 Mart arefe günü bazı PTT şubeleri 13:00'a kadar hizmet verecek. Ancak, Bayram boyunca tüm PTT şubeleri kapalı olacak. 2-3-4 Nisan tarihlerinin bayram tatiline eklenmesiyle birlikte, PTT şubeleri bu günlerde de kapalı olacak.
PTT ne zaman açılacak?
PTT işlemleri olan vatandaşlar, 7 Nisan Pazartesi günü şubelere giderek işlemlerini gerçekleştirecek.
PTT ÇALIŞMA SAATLERİ
◻Hafta içi, PTT şubeleri 08:30 - 17:30 saatleri arasında hizmet veriyor. 12:30 - 13:30 arasında öğle arası veren PTT, öğle arasının ardından 13:30 - 17:30 arasında çalışmaya devam eder ve gün sonunda kapanır.
◻Cumartesi günü ise, yalnızca belirli bölgelerdeki PTT şubeleri 13:30'a kadar hizmet veriyor.
◻Pazar günleri ise PTT şubeleri kapalıdır.