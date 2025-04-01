PTT bayramda açık mı, çalışıyor mu? 1 Nisan 2025 PTT ne zaman açılacak?

Giriş Tarihi: 29 Mart 2025 14:52

2025 Ramazan Bayramı'nda PTT ve kargo firmalarının çalışma durumları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 30 Mart'tan itibaren bayarm bitimine kadar PTT'nin kargo dağıtım yapıp yapmayacağı merak ediliyor. Peki PTT bayramda açık mı, çalışıyor mu? İşte konuya dair bilgiler.