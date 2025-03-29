CANLI | 9 günlük bayram göçü başladı! İstanbul’da yollar boş kaldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği 9 günlük bayram tatil mesai saatinin bitimiyle resmen başladı.
Vatandaşlar, İstanbul'un birçok noktasından memleketlerine doğru bayram göçüne başladı. Tatilin ilk günü sabah saatlerinde yollar boş kaldı.
İşte anbean yaşananlar...
İstanbulluların Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasının ardından memleketlerine ve tatil beldelerine gitmeleri nedeniyle yollar boş kaldı. Arefe günü İBB’nin trafik haritasına göre saat 10.00 sıralarında yoğunluk yüzde 15 olarak ölçüldü. Anadolu Yakası'nda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Kadıköy D-100 Karayolu'nda trafik yoğunluğu oluşmadı. Avrupa Yakası'nda ise Sefaköy D-100 Karayolu ve Seyrantepe TEM Otoyolu'nda trafiğin akıcı olduğu görüldü.
Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla İstanbul-İzmir Otoyolu'nda akıcı yoğunluk yaşanıyor.
Otoyollarda ve kara yollarında 9 günlük tatil izni için yola çıkanların oluşturduğu hareketlilik başladı.
İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Bursa kesiminde özellikle İzmir yönünde zaman zaman yoğunluk gözleniyor.
Emniyet ve jandarma ekiplerince de tatilcilerin seyahatlerini sorunsuz geçirmesi amacıyla denetimler sürdürülüyor.
İstanbul'da Ramazan Bayramı öncesinde şehir dışına çıkmak isteyenlerin de etkisiyle kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 85'i buldu.
Mesai saatinin bitmesinin ardından 9 günlük bayram tatili başlarken, memleketlerine ya da şehir dışına gitmek isteyen vatandaşların yola çıktığı kentin birçok noktasında trafik akışı yavaşladı.
Yağışın da etkisini gösterdiği kentin her iki yakasında, D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu'nun kimi noktaları ile ana arter ve caddelerde araçlar güçlükle ilerliyor.
Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu Edirne istikametinde Zincirlikuyu'dan Beylikdüzü'ne kadar yoğunluk aralıklarla devam ederken, bazı noktalarda trafik durma noktasına geldi.
Ankara istikametinde ise Beylikdüzü'nden başlayan trafik yoğunluğu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişine kadar uzanıyor.
TEM Otoyolu'nda Esenyurt ve Esenler arasında her iki yönde de yoğunluk gözleniyor.
Kağıthane'den Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor.
ANADOLU YAKASI'NDAKİ YOĞUNLUK
Anadolu Yakası'nda ise D-100 kara yolunda Kadıköy ile Tuzla arasında trafik çift yönlü ağır seyrediyor.
Şile Otoyolu'nda Altunizade'den başlayan trafik, Ümraniye'ye kadar etkisini sürdürüyor.
TEM Otoyolu Ankara istikametinde Ataşehir'den şehrin çıkışına kadar bölgesel yoğunluk yaşanıyor.
Kuzey Marmara Otoyolu'nda ise İstanbul'dan Ankara yönüne Çekmeköy ve Sancaktepe mevkilerinde yoğunluk gözleniyor.
İBB'nin CepTrafik uygulaması verilerine göre, kent genelinde yüzde 85'e çıkan trafik yoğunluğu, Avrupa Yakası'nda yüzde 89, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 76 olarak ölçüldü.
Ramazan Bayramı tatilinde memleketlerine gitmek için yola çıkan tatilciler Anadolu Otoyolu’nun Bolu Dağı Tüneli mevkiinde akıcı yoğunluk oluşturdu.
Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla birlikte memleketlerine gitmek isteyenler yola çıkmaya başladı. Tatil için yola koyulanlar Anadolu Otoyolu’nun Bolu Dağı Tüneli mevkiinde akıcı yoğunluğa neden oldu. Bolu Dağı Tüneli mevkiindeki rampalarda TIR ve kamyonlar nedeniyle ulaşım belirli bölgelerde kısmen yavaşladı. Otoyolun Ankara yönündeki akıcı yoğunluk ulaşımda aksamalara neden olmadı.
Yol güzergahları üzerinde jandarma ekipleri denetimlerini artırırken, trafiğin yarın daha yoğun olması bekleniyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarıldığını duyurdu.
Bu duyurunun ardından otellerde son dakika rezervasyonları hızlanırken, otobüs ve havayollarında ise bir anda bilet satışları patladı.
20 MİLYON KİŞİ YOLA DÜŞECEK
Bayram döneminde sadece 10 milyon kişinin otobüsle, 5-6 milyon kişinin iç hatlarda uçakla seyahat edeceği öngörülürken, ek seferlerin devreye alındığı trenlerle de 3 milyon kişi yolculuk yapacak.
Toplamda 20 milyon kişinin yollara düşeceği tahmin edilirken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ramazan Bayramı tatili süresince şehirler arası otobüs yolculuklarına yönelik yeni düzenlemeyi duyurdu.
EK SEFER İMKANI GENİŞLETİLDİ
Bayram dönemlerinde yolcu talebinin olağan sefer kapasitelerinin çok üzerine çıktığını hatırlatan Uraloğlu, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için ek sefer imkanının genişletildiğini söyledi.
Uraloğlu, bayram tatilinde şehirler arası yolcu taşımacılığında ciddi bir yoğunluk yaşanmasını beklediklerini kaydederek "Bayramda yoğunluk olacağını öngörüyoruz. Mevcut tarifeli seferlerin bu talebi karşılaması zor görünüyor. Bu nedenle biletli yolcu taşımacılığı yapan otobüs firmalarının turizm taşımacılığı için yetkilendirilmiş araçları da tarifeli seferlerde kullanabilmelerine imkân tanıdık" dedi.
UYGULAMA 7 NİSAN'A KADAR DEVAM EDECEK
Bakan Uraloğlu, "B1 ve D1 yetki belgesi sahibi firmalar, 25 ve üzeri koltuk kapasitesine sahip B2 ve D2 belgeli araçları biletli seferlerde kullanabilecek. Uygulama 7 Nisan 2025 tarihine kadar devam edecek." ifadelerini kullandı.
DENETİM SİSTEMİ DEVREDE OLACAK
Uraloğlu, bu araçlarla yapılan taşımalarda denetimin de sıkı şekilde sürdürüleceğini belirterek, "Denetim sistemi devrede olacak. Firmalar tarifeli yolcu taşımacılığı hat listesinin dışına çıkmayacak, ücret tarifelerine uyacak, taşımalardaki sorumluluğu üstlenecek ve taşıma faaliyetlerine ilişkin Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi'ne bildirimde bulunacak." açıklamasında bulundu.