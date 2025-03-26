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KADİR SURESİ || Arapça Yazılışı, Türkçe Okunuşu, Meali, Faziletleri ve Tefsiri

Kadir Suresi, İslam dünyasında özellikle Ramazan ayında ve Kadir Gecesi'nde en çok okunan ve araştırılan surelerden biridir. Kadir Gecesi'nin fazileti ve Kur’an-ı Kerîm’in bu gecede indirilmeye başlanması, Kadir Suresi’nin önemini bir kat daha artırır.

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KADİR SURESİ || Arapça Yazılışı, Türkçe Okunuşu, Meali, Faziletleri ve Tefsiri

Kur'an-ı Kerîm'in 97. suresi olan bu mübarek sure, 5 ayetten oluşur ve Mekke döneminde nazil olmuştur. İşte Kadir Suresi okunuşu ve anlamı...

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

🔊 KADİR SURESİ OKUNUŞU

Bismillâhi'r-Rahmâni'r-Rahîm

  1. İnnâ enzelnâhu fî leyletil kadr.

  2. Ve mâ edrâke mâ leyletul kadr.

  3. Leyletul kadri hayrun min elfi şehr.

  4. Tenezzelul melâiketu ver rûhu fîhâ bi izni rabbihim min kulli emrin.

  5. Selâmun, hiye hattâ matla'il fecr.

🇹🇷 KADİR SURESİ TÜRKÇE MEALİ

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla:

Doğrusu Biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik.

Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin?

Kadir gecesi, bin aydan daha hayırlıdır.

Melekler ve Ruh (Cebrâil), o gece Rab'lerinin izniyle her iş için iner dururlar.

O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.

✨ KADİR SURESİ'NİN FAZİLETİ NEDİR?

Kadir Suresi, içerisinde bin aydan hayırlı olan bir geceyi barındırdığı için müminler açısından büyük kıymet taşır. Bu gecede yapılan ibadetlerin, hayırların ve duaların sevabı 83 yıl ibadet etmiş gibi kabul edilir. Aynı zamanda:

-Fakir için zenginlik,

-Zayıf için izzet ve şeref,

-Hasta için şifa,

-Kalbi kırıklar için huzur vesilesi olarak görülür.

Peygamber Efendimiz (s.a.v) bu geceyle ilgili olarak şöyle dua etmemizi tavsiye etmiştir:
"Allah'ım! Sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni affet." (Tirmizî)

📚 KADİR SURESİ TEFSİRİ

"İnnâ enzelnâhu fî leyletil kadr." ayetiyle Kur'an'ın Kadir gecesinde indirildiği bildirilmektedir. Bu, geceye ulvî bir anlam katmıştır. "Kadr" kelimesi, Arapça'da "kıymet, şeref, hüküm" anlamlarına gelir. Aynı zamanda, bu gecede yıl boyunca olacak işlerin takdir edilmesi, meleklere vazifelerinin verilmesi gibi büyük sırlar vardır.

Müfessirler, burada geçen "ruh" kelimesinin Cebrâil (a.s) olduğunu belirtmiş, bazı âlimler ise Allah'ın emriyle hareket eden özel bir ilahî güç olduğunu ifade etmiştir.

Kadir gecesinin Ramazan'ın hangi gecesi olduğuna dair kesin bilgi verilmemesi, kulların ibadeti sadece bir geceye hasretmemesi içindir. Ancak Hz. Âişe'den gelen rivayetlerle bu gecenin Ramazan'ın 27. gecesi olduğu yönünde genel bir kanaat oluşmuştur.

🕌 KADİR GECESİNDE NE YAPILMALI?

-Kur'an okunmalı,

-Teheccüd ve nafile namazları kılınmalı,

-Tövbe ve istiğfar edilmeli,

-Dualar edilmeli,

-Sadaka verilmelidir.

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