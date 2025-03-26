KADİR SURESİ || Arapça Yazılışı, Türkçe Okunuşu, Meali, Faziletleri ve Tefsiri
Kadir Suresi, İslam dünyasında özellikle Ramazan ayında ve Kadir Gecesi'nde en çok okunan ve araştırılan surelerden biridir. Kadir Gecesi'nin fazileti ve Kur’an-ı Kerîm’in bu gecede indirilmeye başlanması, Kadir Suresi’nin önemini bir kat daha artırır.
Kur'an-ı Kerîm'in 97. suresi olan bu mübarek sure, 5 ayetten oluşur ve Mekke döneminde nazil olmuştur. İşte Kadir Suresi okunuşu ve anlamı...
🔊 KADİR SURESİ OKUNUŞU
Bismillâhi'r-Rahmâni'r-Rahîm
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İnnâ enzelnâhu fî leyletil kadr.
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Ve mâ edrâke mâ leyletul kadr.
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Leyletul kadri hayrun min elfi şehr.
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Tenezzelul melâiketu ver rûhu fîhâ bi izni rabbihim min kulli emrin.
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Selâmun, hiye hattâ matla'il fecr.
🇹🇷 KADİR SURESİ TÜRKÇE MEALİ
Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla:
Doğrusu Biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik.
Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin?
Kadir gecesi, bin aydan daha hayırlıdır.
Melekler ve Ruh (Cebrâil), o gece Rab'lerinin izniyle her iş için iner dururlar.
O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.