👉 Bin Aydan Hayırlı Gece: Kadir Gecesi’nde Kaçırılmaması Gereken 10 İbadet

Milyonlarca müminin gönlünde ayrı bir yeri olan Kadir Gecesi yaklaşıyor. Rahmet ve mağfiretin kapılarının sonuna kadar aralandığı bu gece, dua, tevbe ve ibadetle geçirilmesi gereken en kıymetli zamanlardan biri olarak görülüyor.

"Şüphesiz, Biz onu (Kur'an'ı) Kadir Gecesi'nde indirdik. Kadir Gecesi, bin aydan daha hayırlıdır..." 📖 (Kadir Sûresi, 1-3)

İslam alemi, Ramazan ayının 27. gecesi olan Kadir Gecesi'ne bir kez daha kavuşmanın heyecanını yaşıyor. Kur'ân-ı Kerim'in ilk ayetlerinin nazil olduğu bu gece, yeryüzüne rahmet, bereket ve mağfiretin sağanak sağanak yağdığı , kul ile Rabbi arasında tüm perdelerin kalktığı eşsiz bir zaman dilimidir.

Bu nedenle, bu geceyi gafletle geçirmemek ve rahmet kapılarını çalmak her mümin için büyük bir fırsattır.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) bu geceyle ilgili şöyle buyurmuştur:

"Ya Resûlallah, Kadir Gecesi 'ne denk gelirsem ne dua edeyim?" Efendimiz (s.a.v.) şu duayı tavsiye eder: 📿 "Allahümme inneke afuvvün tuhibbül afve fa'fu annî" 📌 Anlamı: Allah'ım, Sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affet!

2️⃣ Namaz Kılmak:

– Kaza namazı olanlar için kaçırılmayacak bir fırsattır.

– Kadir Gecesi'ne özel olarak 2 veya 4 rekât nafile namazlar kılınabilir.

– Her rekâtta Fâtiha'dan sonra 7 veya 3 defa İhlâs Suresi okunabilir.

3️⃣ Kur'ân-ı Kerim Okumak:

Bu gece Kur'an'ın iniş gecesidir. Bu nedenle bol bol Kur'an okumak, tefsir dinlemek ve anlamaya çalışmak büyük bir fazilet taşır. Her bir harfine 10 sevap yazılır.