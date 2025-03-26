Ekipler harekete geçti! Bolu merkezli 18 ilde yasa dışı bahis operasyonu | 39 gözaltı

Giriş Tarihi: 26 Mart 2025 21:21

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında polis ekipleri tarafından belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Ekipler harekete geçti! Bolu merkezli 18 ilde yasa dışı bahis operasyonu (İHA)

ÇOK SAYIDA EKİPMANA EL KONULDU

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda yasa dışı bahis oynama ve oynatmada kullanıldığı tespit edilen çok sayıda cep telefonu, tablet ve bilgisayara incelenmek üzere el konuldu.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.