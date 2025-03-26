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Ekipler harekete geçti! Bolu merkezli 18 ilde yasa dışı bahis operasyonu | 39 gözaltı

Bolu'da işlemlerinde dönen paranın 1 milyar 542 milyon lira olduğu tespit edildi. Bolu merkezli 18 ilde yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. 39 şüpheli gözaltına alındı.

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Ekipler harekete geçti! Bolu merkezli 18 ilde yasa dışı bahis operasyonu | 39 gözaltı

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında polis ekipleri tarafından belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Ekipler harekete geçti! Bolu merkezli 18 ilde yasa dışı bahis operasyonu (İHA)Ekipler harekete geçti! Bolu merkezli 18 ilde yasa dışı bahis operasyonu (İHA)

39 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Bolu merkezli 18 ilde hakkında gözaltı kararı bulunan 49 şüphelinin evine baskın yapıldı. Eş zamanlı operasyonda 39 şüpheli gözaltına alındı.

Ekipler harekete geçti! Bolu merkezli 18 ilde yasa dışı bahis operasyonu (İHA)Ekipler harekete geçti! Bolu merkezli 18 ilde yasa dışı bahis operasyonu (İHA)

ÇOK SAYIDA EKİPMANA EL KONULDU
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda yasa dışı bahis oynama ve oynatmada kullanıldığı tespit edilen çok sayıda cep telefonu, tablet ve bilgisayara incelenmek üzere el konuldu.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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