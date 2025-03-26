Ekipler harekete geçti! Bolu merkezli 18 ilde yasa dışı bahis operasyonu | 39 gözaltı
Bolu'da işlemlerinde dönen paranın 1 milyar 542 milyon lira olduğu tespit edildi. Bolu merkezli 18 ilde yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. 39 şüpheli gözaltına alındı.
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında polis ekipleri tarafından belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
39 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Bolu merkezli 18 ilde hakkında gözaltı kararı bulunan 49 şüphelinin evine baskın yapıldı. Eş zamanlı operasyonda 39 şüpheli gözaltına alındı.