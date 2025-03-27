BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu adıyla dolandırıcılık! İstanbul’da bir banka 376 bin TL dolandırıldı
İstanbul’da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Dolandırıcı, bir bankayı arayıp kendisini BBDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu olarak tanıtıp yardım kampanyası adı altında 376 bin TL’lik vurgun yaptı.
Akıllara durgunluk veren dolandırıcılık soruşturması, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve bir bankanın savcılığa şikayetiyle başladı. İddianamede yer alan bilgilere göre, geçen kasım ayında İstanbul'da bir bankanın sabit hattı arandı.
376 BİNLİK SÖZDE YARDIM
Kısa bir süre sonra kendini BDDK Başkanı Kavcıoğlu'nun yeğeni Yılmaz Kavcıoğlu olarak tanıtan kişi ise bankanın genel müdür yardımcısı K.T. ile görüştürüldü. 376 bin liralık ödemenin Aykut D. adına bir IBAN numarasına gönderilmesini istedi. Banka genel müdür yardımcısı da bu işlemi gerçekleştirdi.
376 BİNLİKSÖZDE YARDIM
Kısa bir süre sonra kendini BDDK Başkanı Kavcıoğlu'nun yeğeni Yılmaz Kavcıoğlu olarak tanıtan kişi ise bankanın genel müdür yardımcısı K.T. ile görüştürüldü. 376 bin liralık ödemenin Aykut D. adına bir IBAN numarasına gönderilmesini istedi. Banka genel müdür yardımcısı da bu işlemi gerçekleştirdi.