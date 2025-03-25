M2 ve F1 hattı kapalı mı? Taksim ve Şişhane metro durakları son durum! 26, 27, 28 Mart'ta çalışacak mı?

İstanbul'da toplu ulaşımda beklenmedik gelişme! M2 metro hattını kullanan vatandaşlar dikkat! Taksim ve Şişhane istasyonları ile Taksim-Kabataş füniküler hattı, Valilik kararıyla ikinci bir açıklamaya kadar kapatıldı.

takvim.com.tr

Giriş Tarihi: 25 Mart 2025 23:41

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İstanbul Valiliği'nden flaş güvenlik kararı! Metro İstanbul'un yaptığı açıklamaya göre, M2 hattındaki Taksim ve Şişhane durakları ile F1 füniküler hattı geçici olarak hizmet dışı.

🛑 TAKSİM VE ŞİŞHANE METRO İSTASYONLARI KAPATILDI ❗ İstanbul'da toplu taşıma kullanan vatandaşlar dikkat! İstanbul Valiliği tarafından alınan son dakika kararı ile birlikte M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim ve Şişhane istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı ikinci bir duyuruya kadar işletmeye kapatıldı. Metro İstanbul, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "📢 İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda, ikinci bir duyuruya kadar M2 Taksim İstasyonu, Şişhane İstasyonu ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapalı olacaktır."