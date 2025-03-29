Arefe günü toplu taşıma bedava mı? 29 Mart Arefe günü Metro, Marmaray, otobüs ve vapurlar ücretsiz mi?

Ramazan Bayramı ve arefe günü toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağı, vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İETT otobüsleri, metrobüs, Marmaray, metro ve diğer toplu taşıma araçlarında geçerli olacak uygulamaya ilişkin detaylar araştırılıyor. Bayramda ulaşımın ücretsiz olup olmayacağına dair resmi açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki 29 Mart Arefe günü toplu taşıma bedava mı? İşte son durum.

takvim.com.tr

Giriş Tarihi: 26 Mart 2025 21:28

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2025 Ramazan Bayramı tatili için geri sayım başlarken, tatil planı yapan vatandaşlar ulaşım detaylarını araştırıyor. Bayram tatilini İstanbul'da geçirecek olanlar, İETT otobüsleri, metrobüs, Marmaray ve metro gibi toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup olmayacağını merak ediyor. Peki 29 Mart Arefe günü toplu taşıma ücretsiz mi? İşte konyaya dair bilgiler…

(Kaynak: AA) AREFE GÜNÜ TOPLU TAŞIMA BEDAVA MI? ↪ Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, bu gece yarısından itibaren çarşamba günü saat 07.00'ye kadar köprü ve otoyollar ücretsiz olacak. ↪ Öte yandan, Ramazan Bayramı süresince toplu taşıma hizmetlerine yönelik alınan kararla, 30 Mart 2025 Pazar günü saat 00.00'dan başlayarak 1 Nisan 2025 Salı günü saat 24.00'e kadar Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferleri ile belediyeler ve bağlı toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olacak. Karar, 4736 sayılı Kanun'un ilgili maddesi kapsamında yürürlüğe girdi.