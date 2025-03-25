Eskişehir'de acı olay! Kayıp Alzheimer hastası kadının cesedi Porsuk Çayı’nda bulundu | O ünlü ismin ablası çıktı
Eskişehir'de acı bir olay meydana geldi. Dün geceden beri haber alınamayan Alzheimer hastası Fatma Nezihe Akkuş’un (75) Porsuk Çayı'nda cansız bedeni bulundu. Öte yandan Alzheimer hastası kadının Eskişehirli sanatçı Mithat Körler'in ablası olduğu ortaya çıktı.
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Akarbaşı Mahallesi'nde oturan Alzheimer hastası Fatma Nezihe Akkuş, gece evinden çıktıktan sonra geri dönmedi. Ailesi, çevredeki aramalarında Akkuş'a ulaşamayınca polise kayıp başvurusunda bulundu.
Akkuş, polis ekipleri tarafından aranırken, Porsuk Çayı'nın İstiklal Mahallesi Adalar mevkisinden geçen bölümünde kadın cesedi görenler, durumu polise bildirdi. Sudan çıkarılan ve bir süre sürüklenip Adalar mevkisine kadar geldiği tespit edilen cesedin, Fatma Nezihe Akkuş'a ait olduğu belirlendi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Akkuş'un cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Eskişehir Şehir Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Savcılık, şüpheli görülen Akkuş'un ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.
MİTHAT KÖRLER'İN ABLASI ÇIKTI
Eskişehir'de kayıp olarak aranırken Porsuk Çayı'nda cesedi bulunan Alzheimer hastası Fatma Nezihe Akkuş'un (75), Eskişehirli sanatçı Mithat Körler'in ablası olduğu ortaya çıktı.