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İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? 25 Mart 2025 İSKİ baraj doluluk oranları son dakika

İstanbul barajlarındaki son durum 25 Mart 2025 itibarıyla merak ediliyor ve araştırılıyor. Geçtiğimiz haftalarda İstanbul'da görülen kar ve sağanak yağış etkisiyle barajlarda doluluk kaydedildi. Peki İstanbul barajlarında güncel su durumu nedir? Baraj doluluk oranları yüzde kaç oldu? İşte İSKİ baraj doluluk oranı grafiği.

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Giriş Tarihi :25 Mart 2025 , 09:34 Güncelleme Tarihi :25 Mart 2025 , 09:51
İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? 25 Mart 2025 İSKİ baraj doluluk oranları son dakika

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İstanbul barajlarının doluluk oranı 25 Mart 2025 itibarıyla merak ediliyor. Son haftalarda etkili olan kar ve sağanak yağış, barajlardaki su seviyesini artırdı. Peki İstanbul'daki barajların güncel doluluk oranı ne kadar? Barajlardaki su seviyesi yüzde kaç oldu? İşte İSKİ verilerine göre güncel baraj doluluk oranları tablosu.

İSKİİSKİ

25 Mart 2025 Salı günü baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

Bugün itibarıyla baraj doluluk oranları 79,85 olarak kaydedildi. Baraj doluluk yüzdesinde dün paylaşılan verilere oranla su seviyelerinde yükseliş dikkat çekiyor.

24 Mart Pazartesi günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 79,64 olarak ölçülmüştü.

İSKİİSKİ

25 MART 2025 İSKİ BARAJ DOLULUK ORANLARI | BARAJ DAĞILIM GRAFİĞİ

  1. Ömerli Barajı: %91,82
  2. Darlık Barajı: %77,52

İSKİİSKİ

  1. Elmalı Barajı: %94,71
  2. Terkos Barajı: %80,43

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

  1. Alibey Barajı: %64,87
  2. Büyükçekmece Barajı: %74,92
  3. Sazlıdere Barajı: %58,22

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

  1. Istrancalar Barajı: %51,41
  2. Kazandere Barajı: %86,01
  3. Pabuçdere Barajı: %85,01
Baraj doluluk oranları son dakika: İSKİ baraj doluluk oranı yüzde kaç?Baraj doluluk oranları son dakika: İSKİ baraj doluluk oranı yüzde kaç?
Baraj doluluk oranları son dakika: İSKİ baraj doluluk oranı yüzde kaç?
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