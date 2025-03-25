İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? 25 Mart 2025 İSKİ baraj doluluk oranları son dakika

İstanbul barajlarının doluluk oranı 25 Mart 2025 itibarıyla merak ediliyor. Son haftalarda etkili olan kar ve sağanak yağış, barajlardaki su seviyesini artırdı. Peki İstanbul'daki barajların güncel doluluk oranı ne kadar? Barajlardaki su seviyesi yüzde kaç oldu? İşte İSKİ verilerine göre güncel baraj doluluk oranları tablosu.