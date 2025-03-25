İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? 25 Mart 2025 İSKİ baraj doluluk oranları son dakika

İstanbul barajlarının doluluk oranı 25 Mart 2025 itibarıyla merak ediliyor. Son haftalarda etkili olan kar ve sağanak yağış, barajlardaki su seviyesini artırdı. Peki İstanbul'daki barajların güncel doluluk oranı ne kadar? Barajlardaki su seviyesi yüzde kaç oldu? İşte İSKİ verilerine göre güncel baraj doluluk oranları tablosu.
İSKİ
25 Mart 2025 Salı günü baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
Bugün itibarıyla baraj doluluk oranları 79,85 olarak kaydedildi. Baraj doluluk yüzdesinde dün paylaşılan verilere oranla su seviyelerinde yükseliş dikkat çekiyor.
24 Mart Pazartesi günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 79,64 olarak ölçülmüştü.
İSKİ
25 MART 2025 İSKİ BARAJ DOLULUK ORANLARI | BARAJ DAĞILIM GRAFİĞİ
- Ömerli Barajı: %91,82
- Darlık Barajı: %77,52