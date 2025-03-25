Grand Kartal’ın bilirkişi raporu ortaya çıktı: 78 kişi böyle ölüme gitti!

78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel yangınına ilişkin bilirkişi raporu hazırlandı. Yangın dördüncü katta açık unutulan grilin termostatı çalışmayınca çıktı ve yayıldı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 25 Mart 2025

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Alanında uzman öğretim üyelerinden oluşan teknik bilirkişi heyetince Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan raporda, yangının saat 03.16 sıralarında otelin 4. katında bulunan restoran kısmındaki alanda bulunan grillin açık olması ve termostatının çalışmaması nedeniyle başladığı kaydedildi.



LPG HORTUMUNU DA ERİTTİ VE...

Raporda, alevlerin LPG fleksi hortumunu erittiği ve saat 03.26'da yangının kontrol edilemez hale geldiği vurgulandı. Raporda, asansörlerle ilgili değerlendirmede, "Asansör boşluklarının baca vazifesi gördüğü, yangının ve dumanın diğer katlara yayılmasında etkili olduğu görüldü" ifadesi yer aldı. Raporda, otelin Sürdürülebilir Turizm Sertifikası yönünden denetleyip belge düzenleyen FQC Global A.Ş. firması tarafından denetim ve raporlamada, yangın algılayıcılarının mevcut olmadığının belirtilmediği anlatıldı.



ASANSÖR BOŞLUKLARI BACA OLDU

"Otelin işletme belgesini veren ve onaylayan Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri, inceleme konusu olayda denetim süreçlerinde yetersiz kaldıklarından, Bolu İl Özel İdaresi yetkilileri gerekli denetimleri zamanında ve gereği gibi yapmadıklarından, Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü yetkilileri gerekli tüm denetimleri özensiz ve yetersiz yaptıkları, mevcut eksiklikleri gereği gibi işlemediklerinden, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilileri gerekli denetimleri zamanında ve gereği gibi yapmadıklarından birinci derecede etkili olmuşlardır."



Yangında yaşamını yitiren 17 yaşındaki Özüm Karataşlı, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanmış annesinin cenaze arabasında kızının tabutuna bakışı koskocaman bir acı olarak hafızalara yer etmişti. Şimdi aileler bunun hesabını soruyor.

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