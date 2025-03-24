Peygamberimizin tavsiyesi: Kadir Gecesi’nde 4 rekatlık bu namaz her şeyi değiştirir
İslam alemi için büyük öneme sahip olan Kadir Gecesi, bu yıl 26 Mart 2025 Çarşamba gecesi idrak edilecek. Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı bu mübarek gece “Bin aydan daha hayırlı” kabul ediliyor.
Bu özel geceyi ibadetle geçirmek isteyen vatandaşlar, "Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır, kaç rekattır, hangi dualar okunur?" sorularına yanıt arıyor. İşte, Diyanet bilgileri doğrultusunda Kadir Gecesi'nde kılınabilecek Tesbih Namazı'nın kılınışı, niyeti ve saatiyle ilgili tüm detaylar...
KADİR GECESİ NE ZAMAN?
2025 yılı Ramazan ayının 27. gecesine denk gelen Kadir Gecesi, 26 Mart 2025 Çarşamba gecesi idrak edilecek. Bu gece sema kapılarının açıldığı, duaların ve tövbelerin kabul edildiği mübarek bir zaman dilimi olarak kabul edilir.
KADİR GECESİ NAMAZI VAR MI? DİYANET NE DİYOR?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Kadir Gecesi'ne özel farz veya sünnet olarak belirlenmiş özel bir namaz bulunmamaktadır. Ancak, bu geceyi nafile ibadet, Kur'an tilaveti, dua ve tövbe ile geçirmek tavsiye edilmektedir.
Bu kapsamda, Hz. Muhammed (s.a.v.)'in amcası Hz. Abbas'a öğrettiği ve ömürde en az bir kez kılınması tavsiye edilen Tesbih Namazı, Kadir Gecesi'nde kılınabilecek en faziletli namazlar arasında yer alır.
TESBİH NAMAZI NEDİR?
Tesbih namazı, dört rekattan oluşan ve her rekatında "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" tesbihinin tekrarlandığı bir nafile namazdır. Bu namaz, günahların bağışlanması için büyük bir vesile olarak kabul edilmiştir.
Hz. Peygamber (s.a.v.), amcası Abbas'a şöyle buyurmuştur:
"Bak amca! Sana on faydası olan bir namaz öğreteyim. Eğer bunu kılarsan, Allah geçmiş ve gelecek, eski ve yeni, bilerek ve bilmeyerek, küçük ve büyük, gizli ve açık günahlarını bağışlar..."
(Ebû Dâvûd, Tatavvu', 14; Tirmizî, Salât, 238)
TESBİH NAMAZI NE ZAMAN KILINIR? SAAT KAÇTA KILINMALI?
Kadir Gecesi'nde kılınacak Tesbih Namazı için özel bir saat belirlenmemiştir. Ancak yatsı namazından sonra, gece boyunca istenilen bir vakitte kılınabilir. Kerâhet vakitleri dışında her zaman kılınabilir.
🕌 Önerilen Zaman:
Yatsı namazından sonra
Gece teheccüd vaktinde
Sahurdan önceki saatler (ibadetin en faziletli olduğu zaman dilimidir)