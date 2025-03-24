Peygamberimizin tavsiyesi: Kadir Gecesi’nde 4 rekatlık bu namaz her şeyi değiştirir

Giriş Tarihi: 24 Mart 2025 23:22

Bu özel geceyi ibadetle geçirmek isteyen vatandaşlar, " Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır, kaç rekattır, hangi dualar okunur?" sorularına yanıt arıyor. İşte, Diyanet bilgileri doğrultusunda Kadir Gecesi'nde kılınabilecek Tesbih Namazı'nın kılınışı, niyeti ve saatiyle ilgili tüm detaylar...

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KADİR GECESİ NE ZAMAN?

2025 yılı Ramazan ayının 27. gecesine denk gelen Kadir Gecesi, 26 Mart 2025 Çarşamba gecesi idrak edilecek. Bu gece sema kapılarının açıldığı, duaların ve tövbelerin kabul edildiği mübarek bir zaman dilimi olarak kabul edilir.

KADİR GECESİ NAMAZI VAR MI? DİYANET NE DİYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Kadir Gecesi'ne özel farz veya sünnet olarak belirlenmiş özel bir namaz bulunmamaktadır. Ancak, bu geceyi nafile ibadet, Kur'an tilaveti, dua ve tövbe ile geçirmek tavsiye edilmektedir.