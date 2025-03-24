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Peygamberimizin tavsiyesi: Kadir Gecesi’nde 4 rekatlık bu namaz her şeyi değiştirir

İslam alemi için büyük öneme sahip olan Kadir Gecesi, bu yıl 26 Mart 2025 Çarşamba gecesi idrak edilecek. Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı bu mübarek gece “Bin aydan daha hayırlı” kabul ediliyor.

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Peygamberimizin tavsiyesi: Kadir Gecesi’nde 4 rekatlık bu namaz her şeyi değiştirir

Bu özel geceyi ibadetle geçirmek isteyen vatandaşlar, "Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır, kaç rekattır, hangi dualar okunur?" sorularına yanıt arıyor. İşte, Diyanet bilgileri doğrultusunda Kadir Gecesi'nde kılınabilecek Tesbih Namazı'nın kılınışı, niyeti ve saatiyle ilgili tüm detaylar...

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

2025 yılı Ramazan ayının 27. gecesine denk gelen Kadir Gecesi, 26 Mart 2025 Çarşamba gecesi idrak edilecek. Bu gece sema kapılarının açıldığı, duaların ve tövbelerin kabul edildiği mübarek bir zaman dilimi olarak kabul edilir.

KADİR GECESİ NAMAZI VAR MI? DİYANET NE DİYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Kadir Gecesi'ne özel farz veya sünnet olarak belirlenmiş özel bir namaz bulunmamaktadır. Ancak, bu geceyi nafile ibadet, Kur'an tilaveti, dua ve tövbe ile geçirmek tavsiye edilmektedir.

Bu kapsamda, Hz. Muhammed (s.a.v.)'in amcası Hz. Abbas'a öğrettiği ve ömürde en az bir kez kılınması tavsiye edilen Tesbih Namazı, Kadir Gecesi'nde kılınabilecek en faziletli namazlar arasında yer alır.

TESBİH NAMAZI NEDİR?

Tesbih namazı, dört rekattan oluşan ve her rekatında "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" tesbihinin tekrarlandığı bir nafile namazdır. Bu namaz, günahların bağışlanması için büyük bir vesile olarak kabul edilmiştir.

Hz. Peygamber (s.a.v.), amcası Abbas'a şöyle buyurmuştur:

"Bak amca! Sana on faydası olan bir namaz öğreteyim. Eğer bunu kılarsan, Allah geçmiş ve gelecek, eski ve yeni, bilerek ve bilmeyerek, küçük ve büyük, gizli ve açık günahlarını bağışlar..."
(Ebû Dâvûd, Tatavvu', 14; Tirmizî, Salât, 238)

TESBİH NAMAZI NE ZAMAN KILINIR? SAAT KAÇTA KILINMALI?

Kadir Gecesi'nde kılınacak Tesbih Namazı için özel bir saat belirlenmemiştir. Ancak yatsı namazından sonra, gece boyunca istenilen bir vakitte kılınabilir. Kerâhet vakitleri dışında her zaman kılınabilir.

🕌 Önerilen Zaman:

Yatsı namazından sonra

Gece teheccüd vaktinde

Sahurdan önceki saatler (ibadetin en faziletli olduğu zaman dilimidir)

TESBİH NAMAZI NASIL KILINIR? (ADIM ADIM KILINIŞI)

Toplam: 4 Rekat
Her Rekatta: 75 tesbih (toplamda 300 tesbih)

1. NİYET

"Allah rızası için Tesbih Namazı kılmaya" diye niyet edilir.

2. BİRİNCİ REKAT

Sübhâneke okunur

Ardından 15 kere:

Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber

Sonra Eûzü besmele çekilir

Fatiha + Bir sûre okunur

Ardından 10 kere yukarıdaki tesbih okunur

Rükûya inilir, rükûda 10 tesbih

Rükûdan kalkılır, ayakta 10 tesbih

Secdeye gidilir, secdede 10 tesbih

Secdeden kalkılır, oturuşta 10 tesbih

İkinci secde, yine 10 tesbih

➡ Toplam: 75 tesbih

3. DİĞER REKATLAR

İkinci, üçüncü ve dördüncü rekatlar da aynı usulle kılınır.

Her rekatta 75, toplamda 300 tesbih okunur.

🛑 Unutma: Tesbihler, rekat içindeki belli yerlerde okunur ve sayı tamamlanmalıdır.

TESBİH NAMAZI NİYETİ (TÜRKÇE & ARAPÇA)

Türkçe:
"Allah rızası için tesbih namazı kılmaya niyet ettim."

TESBİH NAMAZINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

-Kerahat vakitlerinde kılınmaz (güneş doğarken, tam tepedeyken, batarken)

-Eğer sehiv (yanılma) secdesi gerekirse, normal şekilde yapılır; o secdelerde ayrıca tesbih getirilmez.

-Namaz sırasında tesbihlerin sayısını karıştırmamak için parmakla takip veya tesbih taneleri kullanılabilir.

KADİR GECESİ İÇİN TAVSİYE EDİLEN DİĞER İBADETLER

✔ Kur'an-ı Kerim okumak
✔ Bol bol istiğfar ve dua etmek
✔ Teheccüd namazı kılmak
✔ Salavat-ı şerife getirmek
✔ Kadir Suresi'ni okumak
✔ Sadaka vermek ve kalp kırmamak

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