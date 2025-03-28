28 MART TV YAYIN AKIŞI! Bu akşam hangi dizi, film ve programlar var?
28 Mart 2025 Cuma günü, televizyon ekranlarında izleyicileri birbirinden farklı diziler ve filmler bekliyor. ATV, Show TV, Star TV, Kanal D ve TRT1 gibi ulusal kanallar, akşam kuşağında popüler dizilerin yeni bölümleriyle ekranlara geliyor. Peki bu akşam (28 Mart) TV’de hangi diziler var? İşte yayın akışı…
Bu akşam Atv'de "Zembilli" dizisinin yeni bölümü ekrana gelirken, TRT 1'de "Bir Zamanlar İstanbul" dizisi izleyicileriyle buluşuyor. 28 Mart TV yayın akışı ve bugün hangi dizilerin olduğu seyirciler tarafından takip ediliyor. Peki bugün televizyonda ne var?
BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?
ATV: Zembilli
TRT 1: Bir Zamanlar İstanbul
KANAL D: Arka Sokaklar
STAR TV: Yalı Çapkını
SHOW TV: Kızılcık Şerbeti
28 MART ATV YAYIN AKIŞI
06:30 - Zembilli
08:00 - Kahvaltı Haberleri
10:00 - Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 - atv Gün Ortası
14:00 - Mutfak Bahane
16:00 - Esra Erol'da
19:00 - Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
19:45 - atv Ana Haber
20:00 - Zembilli - Final