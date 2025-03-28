28 MART TV YAYIN AKIŞI! Bu akşam hangi dizi, film ve programlar var?

Giriş Tarihi: 25 Mart 2025 08:39

Bu akşam Atv'de "Zembilli" dizisinin yeni bölümü ekrana gelirken, TRT 1'de "Bir Zamanlar İstanbul" dizisi izleyicileriyle buluşuyor. 28 Mart TV yayın akışı ve bugün hangi dizilerin olduğu seyirciler tarafından takip ediliyor. Peki bugün televizyonda ne var?