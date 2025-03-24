Tüm kapıları açan dua || 2025 Kadir Gecesi’nde okunacak en faziletli dilek duası

Bu hadise göre, geceyi ihya etmek, dua ve ibadetlerle geçirmek çok kıymetlidir.

Bu özel gece, sadece dua ve ibadetle değil; Kur'an okumak, anlamaya çalışmak ve tefekkür etmekle de değerlendirilmelidir. Kadir Suresi ve Bakara Suresi gibi surelerin meal ve tefsirleri okunarak geceye ayrı bir anlam katılabilir.

"Rabbimiz! Unutursak veya hataya düşersek bizi sorumlu tutma. Ey Rabbimiz! Bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır bir yük yükleme. Bize gücümüzün yetmediği işleri yükleme! Bizi affet, bağışla, bize acı! Sen bizim mevlamızsın. Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et!"

"Allâhümme kanni'nî bimâ razektenî ve bâriklî fîhi ve ahlif 'aleyye külli ğâibetin-lî bihayr." Anlamı: "Allah'ım! Bana verdiğin rızık konusunda beni kanaat sahibi yap, onu bereketli kıl. Zayi olan her nimetin daha hayırlısını ihsan eyle." (Hâkim, De'avât 1878)

"Allâhümme innî es'elüke min hayri mâ seeleke minhü nebiyyüke Muhammedün (SAV). Ve neûzü bike min şerri mesteâzeke minhü nebiyyüke Muhammedün (SAV). Ve ente'l–müsteân, ve aleyke'l–belâğ, ve lâ havle velâ kuvvete illâ billâh." Anlamı: "Allah'ım! Peygamberin Muhammed'in (SAV) senden istediği tüm hayırları ben de dilerim. Onun sığındığı tüm şerlerden sana sığınırım. Yardım yalnız senden beklenir. Dünya ve ahiret muradını ulaştıracak sensin. Günahtan uzaklaşmak, ibadet etmek ancak senin yardımınladır." (Tirmizî, Daavât 89)

"Allah'ım! Günahlarımı, bilmeden ve haddimi aşarak işlediğim kusurlarımı, benden daha iyi bildiğin bütün suçlarımı bağışla! Allah'ım! Ciddi veya şaka olarak yaptığım yanlışları, hataen ve kasten işlediğim günahlarımı affeyle! … Şimdiye kadar yaptığım, bundan sonra yapacağım, gizlediğim ve açığa vurduğum, senin benden daha iyi bildiğin günahlarımı affeyle! Öne geçiren de sensin, geride bırakan da sensin. Senin gücün her şeye yeter." (Buhârî, Daavât 60)

Bin aydan hayırlı bu geceyi bir tövbe vesilesi olarak gören müminler, Peygamberimiz'in şu duasıyla bağışlanma dileyebilir:

🌟 AFFIN VE UMUDUN GECESİ

Kadir Gecesi, Allah'a en içten yönelişlerin, tövbelerin ve duaların kabul edildiği bir rahmet ve arınma gecesidir. Peygamber Efendimizin (SAV) tavsiye ettiği dualarla, kalpten edilen yakarışlarla geçirilen bu gece, hem dünyevi hem uhrevi kurtuluş için büyük bir fırsattır.

📌 Bu mübarek geceyi ibadetle, tevbe ile ve hayır dualarıyla ihya etmek, mümin için ruhsal bir yenilenme ve affa ulaşma vesilesidir.