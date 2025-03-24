Mecidiyeköy'de korku dolu anlar! Restoranda silahlı saldırı: Ölü ve yaralı var

İstanbul Mecidiyeköy'de korkunç bir olay meydana geldi. Bir restoranda yemek yiyen kişiye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıya başka bir kişi silahla karşılık verince, çatışma çıktı. Olayda 1’i ağır 2 kişi silahla yaralandı. Restoranın kırılan camları ise bir çocuğun yaralanmasına sebep oldu. Polis, olay yerinden kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

takvim.com.tr

Giriş Tarihi: 24 Mart 2025 22:03

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Korku dolu olay saat 19.05 sıralarında Şişli Merkez Mahallesi'nde bulunan bir restoranda meydana geldi. Restoranda yemek bekleyen ismi öğrenilemeyen bir müşteri, sokaktan geçen başka bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Mecidiyeköy'de restorana silahlı saldırı: 3 yaralı

Mecidiyeköy'de korku dolu anlar! Restoranda silahlı saldırı: Ölü ve yaralı var (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü) SİLAHLI ÇATIŞMA ÇIKTI

Saldırıya, başka bir kişi de silahla karşılık verince çatışma çıktı. Olayda, restoranda bulunan 2 kişi silahla yaralanırken, restoranın kırılan camları da 1 çocuğun yaralanmasına sebep oldu.

Mecidiyeköy'de korku dolu anlar! Restoranda silahlı saldırı: Ölü ve yaralı var (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü) İhbar üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri, restoran ve çevresinde olay yeri inceleme çalışması yaptı. Olay yerinden kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlatıldı. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN