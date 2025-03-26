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BUGÜN KANDİL Mİ? Kadir Gecesi kandil midir değil midir? Diyanet ile Kadir Gecesi günü önemi

İslam dünyası için büyük öneme sahip olan Kadir Gecesi, Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gece olarak kabul edilir ve bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilir. Öte yandan birçok kişi Kadir Gecesi'nin kandil geceleri arasında sayılıp sayılmadığını merak ediyor.

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BUGÜN KANDİL Mİ? Kadir Gecesi kandil midir değil midir? Diyanet ile Kadir Gecesi günü önemi

İslam aleminin en mübarek gecelerinden biri olarak kabul edilen Kadir Gecesi, bin aydan daha hayırlı olmasıyla bilinir. Ramazan ayının son günlerinde saklı bulunan bu gece Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı zaman dilimi olarak kabul edilir ve müminler için büyük bir ibadet ve dua vesilesidir.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

🔔Diyanet İşleri Başkanlığı'nın takvimine göre Kadir Gecesi, 2025 yılında 26 Mart Çarşamba günü idrak edilecek.

📌KADİR GECESİ KANDİL MİDİR?

Ancak yaygın kanının aksine Kadir Gecesi Kandil değildir.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)
📌KADİR GECESİ NEDİR?

Sözlükte kadir (kadr) kelimesi "hüküm, şeref, güç, yücelik" gibi anlamlara gelir. Dini literatürde ise "leyletü'l-Kadr" şeklinde Kur'ân-ı Kerîm'in indirildiği gecenin adı olarak kullanılır.

Aynı adı taşıyan 97. sûre bu gecenin fazileti hakkında nazil olmuştur. Surede Kur'an'ın Kadir gecesinde indirildiği ve sözü edilen gecenin bin aydan daha hayırlı olduğu belirtilir.

Müslümanlarca kutlanan mübarek gecelerin en önemlisi Kadir gecesidir. Aynı adı taşıyan surede (97/23) Kur'an'ın inmeye başladığı bu gecenin bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilmektedir. Kadir gecesinin zamanıyla ilgili farklı rivayetler varsa da ramazan ayının yirmi yedinci gecesi olduğu görüşü ağırlık kazanmaktadır.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

KADİR GECESİNİN TAYİNİ HAKKINDAKİ RİVAYETLER NASIL ANLAŞILMALIDIR?

🔑Diyanet'in konu hakkındaki açıklamaları şu şekilde;

"Kadir Gecesi Kur'an'da belirtildiğine göre, içerisinde bu gecenin bulunmadığı bin aydan daha hayırlıdır. Kur'an, Ramazan ayında (el-Bakara, 2/185) ve bu gecede indirilmiştir (el-Kadr, 97/1). Kadir Gecesinin Ramazan ayında olduğu kesindir. Ancak hangi güne tekabül ettiği konusunda farklı rivayetler vardır.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Zirr b. Hubeyş anlatıyor: "Ubey b. Ka'b'a (r.a.); İbn Mes'ud'un (r.a.), 'Senenin bütün gecelerini ihya eden kimse Kadir Gecesine tesadüf edebilir' sözünü hatırlattığımda, bana şu cevabı verdi: 'Kendisinden başka ilah olmayan Yüce Allah'a yemin olsun ki, Kadir Gecesi Ramazan ayındadır. Kadir Gecesi; Resûlullah'ın (s.a.s.) bize namaz kılmamızı emir buyurduğu gecedir. O da Ramazan'ın 27. gününün gecesidir. O gecenin alameti, o gecenin sabahında güneşin beyaz ve ışınlan gözü almayacak şekilde doğmasıdır.'" (Müslim, Salâtü'l-müsâfirîn, 179 [762]).

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Abdullah b. Ömer'den gelen bir rivâyette Hz. Peygamber (s.a.s.), "Kadir gecesini aramak isteyen 27. gecede arasın." (Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, 2/27 [4808]) buyurmuş, böylece 27. geceyi ibadet ve zikirle uyanık olarak geçirmemizi tavsiye etmiştir.
Kadir Gecesinin Ramazan ayının 27. gecesinde olduğu (Müslim, Salâtü'l-müsâfirîn, 179-180 [762]) genel kabul görmüş olmakla birlikte, Ramazan'ın son on gününün tek gecelerinde (Buhârî, Fazlu leyleti'l-kadr, 3 [2017] Müslim, Sıyâm, 207 [1165]) veya son yedi gecesinde aranması ile ilgili farklı rivâyetler de vardır (Buhârî, Fazlu leyleti'l-kadr, 2 [2015-2016]; Müslim, Sıyâm, 205-206 [1165]). Dolayısıyla Ramazan'ın son gecelerini Kadir gecesiymiş gibi değerlendirmek tavsiye edilir."