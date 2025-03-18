İtalyan şef Andrea Minguzzi'nin oğlu Mattia Ahmet Minguzzi Kadıköy'de bıçaklanarak öldürülmüştü! Katiller o tarihte hakim karşısına çıkacak
İstanbul Kadıköy'deki bir pazarda bıçaklanarak öldürülen İtalyan şef Andrea Minguzzi'nin oğlu Mattia Ahmet Minguzzi'nin katilleri 10 Nisan'da hakim karşısına çıkacak. 24 yıla kadar hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.
Olay, 24 Ocak Cuma günü saat 08.25 sıralarında Kadıköy'deki tarihi Salı pazarında meydana gelmişti. İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu Mattia Ahmet Minguzzi (15), pazarda alışveriş yaptığı esnada tartıştığı B.B. tarafından 5 yerinden bıçaklanmıştı.
O sırada yanında bulunan U.B. ise yerde kanlar içinde kalan Minguzzi'yi tekmelemişti. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Mattia Ahmet Minguzzi, 14 gün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
24 YILA KADAR HAPİS
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından cinayet şüphelileri hakkında "çocuğu kasten öldürmek" suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis talebiyle iddianame düzenlendi.