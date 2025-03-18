İtalyan şef Andrea Minguzzi’nin oğlu Mattia Ahmet Minguzzi Kadıköy’de bıçaklanarak öldürülmüştü! Katiller o tarihte hakim karşısına çıkacak

Giriş Tarihi: 18 Mart 2025 13:24

Olay, 24 Ocak Cuma günü saat 08.25 sıralarında Kadıköy'deki tarihi Salı pazarında meydana gelmişti. İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu Mattia Ahmet Minguzzi (15), pazarda alışveriş yaptığı esnada tartıştığı B.B. tarafından 5 yerinden bıçaklanmıştı.