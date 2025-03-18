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İtalyan şef Andrea Minguzzi'nin oğlu Mattia Ahmet Minguzzi Kadıköy'de bıçaklanarak öldürülmüştü! Katiller o tarihte hakim karşısına çıkacak

İstanbul Kadıköy'deki bir pazarda bıçaklanarak öldürülen İtalyan şef Andrea Minguzzi'nin oğlu Mattia Ahmet Minguzzi'nin katilleri 10 Nisan'da hakim karşısına çıkacak. 24 yıla kadar hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.

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İtalyan şef Andrea Minguzzi’nin oğlu Mattia Ahmet Minguzzi Kadıköy’de bıçaklanarak öldürülmüştü! Katiller o tarihte hakim karşısına çıkacak

Olay, 24 Ocak Cuma günü saat 08.25 sıralarında Kadıköy'deki tarihi Salı pazarında meydana gelmişti. İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu Mattia Ahmet Minguzzi (15), pazarda alışveriş yaptığı esnada tartıştığı B.B. tarafından 5 yerinden bıçaklanmıştı.

15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanma anı (Ekran görüntüsü) 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanma anı (Ekran görüntüsü)

O sırada yanında bulunan U.B. ise yerde kanlar içinde kalan Minguzzi'yi tekmelemişti. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Mattia Ahmet Minguzzi, 14 gün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Mattia Ahmet Minguzzi (Takvim Foto Arşiv)Mattia Ahmet Minguzzi (Takvim Foto Arşiv)

24 YILA KADAR HAPİS

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından cinayet şüphelileri hakkında "çocuğu kasten öldürmek" suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis talebiyle iddianame düzenlendi.

Mattia Ahmet Minguzzi (Takvim Foto Arşiv)Mattia Ahmet Minguzzi (Takvim Foto Arşiv)

DURUŞMA TARİHİ BELLİ OLDU
2 sanık hakkında "çocuğu kasten öldürmek" suçundan hazırlanan iddianame İstanbul Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Sanıklar 10 Nisan 2025 tarihinde hakim karşısına çıkacak.

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