Esenyurt’ta ortalık karıştı: Ellerinde sopalarla mahalle bastılar

Giriş Tarihi: 18 Mart 2025 11:08

SOKAK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ İddiaya göre bir grup genç, aralarında tartışma yaşanan diğer genlerin mahallesini sopalarla bastı.

Esenyurt'ta ortalık karıştı (Fotoğraf: İHA)

O ANLAR KAMERADA

Kısa süre sonra olay yerine gelen polisi gören gençler ise sokak aralarına kaçarken, yaşanan o anlar kameraya yansıdı.