Esenyurt'ta ortalık karıştı: Ellerinde sopalarla mahalle bastılar
Esenyurt'ta ortalık karıştı. Bir grup genç, tartıştıkları gençlerin mahallesini bastı. Onlarca kişinin karıştığı olayda sokak savaş alanına dönerken o anlar kameraya yansıdı.
İstanbul Esenyurt'ta bir grup genç, tartıştıkları gençlerin mahallesini bastı.
Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Şehitler Mahallesi'nde yaşandı
SOKAK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ
İddiaya göre bir grup genç, aralarında tartışma yaşanan diğer genlerin mahallesini sopalarla bastı.
Onlarca kişinin karıştığı olayda sokak savaş alanına dönerken, çevredeki vatandaşlar durumu polise bildirdi.
O ANLAR KAMERADA
Kısa süre sonra olay yerine gelen polisi gören gençler ise sokak aralarına kaçarken, yaşanan o anlar kameraya yansıdı.