MSÜ SONUÇ SORGULAMA EKRANI 2025 | MSÜ açıklandı mı, sınav sonuçlarına nasıl bakılır? (ais.osym.gov.tr giriş)
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na katılan binlerce aday için heyecan dorukta! Subay ve astsubay adaylarının kaderini belirleyecek olan 2025-MSÜ sınav sonuçları ÖSYM tarafından açıklanacak. Sonuçların duyurulmasıyla birlikte MSÜ bünyesindeki askeri okullara öğrenci alım süreci de resmen başlamış olacak.
Giriş Tarihi: 18.03.2025 06:14
Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 06:16