Kadraj Galeri Kadraj İkon MSÜ SONUÇ SORGULAMA EKRANI 2025 | MSÜ açıklandı mı, sınav sonuçlarına nasıl bakılır? (ais.osym.gov.tr giriş)

MSÜ SONUÇ SORGULAMA EKRANI 2025 | MSÜ açıklandı mı, sınav sonuçlarına nasıl bakılır? (ais.osym.gov.tr giriş)

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na katılan binlerce aday için heyecan dorukta! Subay ve astsubay adaylarının kaderini belirleyecek olan 2025-MSÜ sınav sonuçları ÖSYM tarafından açıklanacak. Sonuçların duyurulmasıyla birlikte MSÜ bünyesindeki askeri okullara öğrenci alım süreci de resmen başlamış olacak.

Giriş Tarihi: 18.03.2025 06:14 Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 06:16
MSÜ SONUÇ SORGULAMA EKRANI 2025 | MSÜ açıklandı mı, sınav sonuçlarına nasıl bakılır? ais.osym.gov.tr giriş

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavına giren adaylar 2025 yılı sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi merakla bekliyordu. ÖSYM'nin sınav takvimine göre 2025 MSÜ sınav sonuçları 18 Mart Salı yani bugün erişime açılacak. Peki MSÜ sonuçlarına nasıl bakılır? Tercihler ne zaman başlayacak? İşte merak edilen sürece dair detaylar.

MSÜ SONUÇ SORGULAMA EKRANI 2025 | MSÜ açıklandı mı, sınav sonuçlarına nasıl bakılır? ais.osym.gov.tr giriş

MSÜ Sonuçları Saat Kaçta Açıklanacak?

ÖSYM, sınav sonuçlarını genellikle sabah saatlerinde erişime açıyor. 2025 MSÜ sonuçlarının da önceki yıllarda olduğu gibi sabah 10.00 civarında açıklanması bekleniyor.

MSÜ SONUÇ SORGULAMA EKRANI 2025 | MSÜ açıklandı mı, sınav sonuçlarına nasıl bakılır? ais.osym.gov.tr giriş

Kesin saat bilgisi ÖSYM tarafından duyurulduğunda güncel bilgilendirme yapılacaktır. Adayların, ÖSYM'nin resmi web sitesi (osym.gov.tr) ve sosyal medya hesaplarını takip etmeleri önerilir.

MSÜ SONUÇ SORGULAMA EKRANI 2025 | MSÜ açıklandı mı, sınav sonuçlarına nasıl bakılır? ais.osym.gov.tr giriş

MSÜ Sonuçları Nereden Öğrenilir?

Adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM'nin resmi sonuç açıklama sayfası olan https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle öğrenebilecekler.

SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

MSÜ SONUÇ SORGULAMA EKRANI 2025 | MSÜ açıklandı mı, sınav sonuçlarına nasıl bakılır? ais.osym.gov.tr giriş

2025 MSÜ Tercih Süreci Ne Zaman Başlayacak?

MSÜ sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar, askeri öğrenci olmak için tercih sürecine girecekler. Geçtiğimiz yıl, MSÜ tercihleri 3 Nisan - 10 Mayıs 2024 tarihleri arasında alınmıştı. 2025 yılı için de benzer bir takvim uygulanması bekleniyor.