MSÜ SONUÇ SORGULAMA EKRANI 2025 | MSÜ açıklandı mı, sınav sonuçlarına nasıl bakılır? (ais.osym.gov.tr giriş)

2025 MSÜ Tercih Süreci Ne Zaman Başlayacak?

MSÜ sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar, askeri öğrenci olmak için tercih sürecine girecekler. Geçtiğimiz yıl, MSÜ tercihleri 3 Nisan - 10 Mayıs 2024 tarihleri arasında alınmıştı. 2025 yılı için de benzer bir takvim uygulanması bekleniyor.