İzmir'de bir lokantanın önünde asılı olan Türk bayrağını koparan şüpheli yakalandı!

İzmir'in Tire ilçesinde İ.Ö., bir lokantanın önünde asılı bulunan Türk bayrağını yerinden kopardı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, İ.Ö. kısa sürede yakalandı.

Giriş Tarihi: 18 Mart 2025 23:18

Paylaş





ABONE OL

Olay, İpekçiler Mahallesi Tire Sanayi Sitesindeki bir lokantanın önünde meydana geldi. İddiaya göre, bir kişi, saat 03.00 sıralarında sanayi sitesinde yürüdüğü sırada, bir lokantanın önünde asılı olan Türk bayrağını yerinden kopardı. Lokantanın önünde asılı olan Türk bayrağını koparan şahıs yakalandı! O anlar kamerada Durumu fark eden işletme sahipleri, şikayetçi oldu.

Türk bayrağını yerinden koparan şüpheli kamerada (DHA) Bunun üzerine harekete geçen Tire İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin kimliğini tespit etti. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen İ.Ö. isimli şüpheli, Tire- Torbalı yolunda yakaladı. Gözaltına alınan İ.Ö., emniyete götürüldü.