Gaziosmanpaşa'daki Ramazan etkinlik çadırında sahne çöktü: Yaralılar var! Panik anları kamerada
CHP'li Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin ramazan etkinlik çadırındaki sahnenin çökmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı. Sahnenin çökme anı cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.
CHP'li Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin Ramazan etkinlik alanında kurulan çadırın içindeki sahne çöktü. 5 kişi yaralanırken, çökme anı kameraya yansıdı.
Olay, saat 21.00 sıralarında Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan Ramazan etkinlik çadırında yaşandı.
SAHNE ÇÖKTÜ
Ramazan etkinlikleri için kurulan çadırın içerisindeki sahne, koro ekibi teşekkür için çıktığı sırada çöktü.
Sahnenin çöktüğünü gören vatandaşlar panik yaşarken, çökme sırasında sahnede olan koro ekibinden 5 kişi hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, görevliler çadırda bulunan diğer vatandaşları tahliye etti.