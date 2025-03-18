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Gaziosmanpaşa'daki Ramazan etkinlik çadırında sahne çöktü: Yaralılar var! Panik anları kamerada

CHP'li Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin ramazan etkinlik çadırındaki sahnenin çökmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı. Sahnenin çökme anı cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

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Gaziosmanpaşa’daki Ramazan etkinlik çadırında sahne çöktü: Yaralılar var! Panik anları kamerada

CHP'li Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin Ramazan etkinlik alanında kurulan çadırın içindeki sahne çöktü. 5 kişi yaralanırken, çökme anı kameraya yansıdı.

Gaziosmanpaşa'da Ramazan etkinlik çadırında sahne çöktü! O anlar kamerada


Olay, saat 21.00 sıralarında Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan Ramazan etkinlik çadırında yaşandı.

Gaziosmanpaşa'da Ramazan etkinlik çadırında sahne çöktü. (AA)Gaziosmanpaşa'da Ramazan etkinlik çadırında sahne çöktü. (AA)

SAHNE ÇÖKTÜ
Ramazan etkinlikleri için kurulan çadırın içerisindeki sahne, koro ekibi teşekkür için çıktığı sırada çöktü.

Gaziosmanpaşa'da Ramazan etkinlik çadırında sahne çöktü. (Ekran görüntüsü)Gaziosmanpaşa'da Ramazan etkinlik çadırında sahne çöktü. (Ekran görüntüsü)

Sahnenin çöktüğünü gören vatandaşlar panik yaşarken, çökme sırasında sahnede olan koro ekibinden 5 kişi hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, görevliler çadırda bulunan diğer vatandaşları tahliye etti.

Gaziosmanpaşa'da Ramazan etkinlik çadırında sahne çöktü. (Ekran görüntüsü)Gaziosmanpaşa'da Ramazan etkinlik çadırında sahne çöktü. (Ekran görüntüsü)

Olay yerine gelen polis güvenliği sağlarken sağlık ekipleri ise yaralılara müdahale bulundu. Hastaneye sevk edilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Gaziosmanpaşa'da Ramazan etkinlik çadırında sahne çöktü. (AA)Gaziosmanpaşa'da Ramazan etkinlik çadırında sahne çöktü. (AA)


Öte yandan sahnenin çöktüğü anlar kameraya yansıdı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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