Gaziosmanpaşa’daki Ramazan etkinlik çadırında sahne çöktü: Yaralılar var! Panik anları kamerada

Giriş Tarihi: 18 Mart 2025 23:33

SAHNE ÇÖKTÜ Ramazan etkinlikleri için kurulan çadırın içerisindeki sahne, koro ekibi teşekkür için çıktığı sırada çöktü.

Gaziosmanpaşa'da Ramazan etkinlik çadırında sahne çöktü. (Ekran görüntüsü)

Sahnenin çöktüğünü gören vatandaşlar panik yaşarken, çökme sırasında sahnede olan koro ekibinden 5 kişi hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, görevliler çadırda bulunan diğer vatandaşları tahliye etti.