Hayat değişimi: SMA hastası Ravza bebek hayatını kaybetti, toplanan bağışlar 3 aylık Miray bebeğin kampanyasına aktarıldı

Samsun’da SMA Tip 1 hastası 18 aylık Amine Ravza Sancak, tedavisi için yürütülen kampanya hedefine ulaşamadan 14 Ocak’ta hayatını kaybetti. Ravza için toplanan bağışlar, aynı hastalıkla mücadele eden 3 aylık Miray Rengin’in kampanyasına aktarıldı. Kampanya dün itibarıyla tamamlanırken, Miray bebek, nisan ayında gen tedavisi görecek.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 17 Mart 2025

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Doğumundan 1 hafta sonra SMA Tip 1 teşhisi konan Miray bebek için ailesi, 31 Ocak'ta valilik onaylı yardım kampanyası başlattı. Gamze (26) ve Gürkan Rengin (29) çiftinin kızı Miray, Türkiye'de valilik onaylı yardım kampanyası başlatılan en küçük SMA hastası oldu. Miray'ın Dubai'de gen tedavisi görebilmesi için 1 milyon 870 bin dolara ihtiyacı vardı.

DUBAİ'YE GİDİYOR

SMA hastalığıyla mücadele ederken 14 Ocak'ta hayatını kaybeden Amine Ravza Sancak için valilik onaylı hesaba toplanan miktar, Miray bebeğin kampanyasına aktarıldı. Bu destekle birlikte Miray için toplanan bağış miktarı yüzde 9'dan yüzde 81'e yükseldi. 31 Ocak'ta başlatılan kampanya, önceki gün itibarıyla tamamlandı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde yaşayan Rengin çifti, kampanyanın 45 gün içinde tamamlanmasının ardından büyük bir mutluluk yaşadı. Aile, bağış yapan ve destek veren herkese teşekkür ederken, SMA hastası çocukların tedaviye erişimi için farkındalığın artması gerektiğini vurguladı. Miray bebeğin, nisan ayında Dubai'ye giderek gen tedavisi alması ve sağlığına kavuşması bekleniyor...

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