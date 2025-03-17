Kuzey Makedonya'daki gece kulübünde yangın faciası! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kuzey Makedonya'nın Koçana kasabasında bir gece kulübünde çıkan yangında ölü sayısı 59'a yükseldi, 148 kişi ise yaralandı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 17 Mart 2025

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Kuzey Makedonya'nın Koçana kasabasında bir gece kulübünde konser sırasında çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 59'a yükselirken, 148 kişi yaralandı.

Sağlık Bakanı Arben Taravari, 18 kişinin ağır yaralı olduğunu söyledi. Yangının konser sırasında kullanılan piroteknik cihazların yol açtığı kıvılcımlarının çatıyı tutuşturması sonucu başladığını belirtildi, 4 kişi tutuklandı. Dışişleri Bakanlığı da, hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

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